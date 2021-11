Politiet bør ikke ha fast bevæpning

Innsenderen er kritisk til politiets utsagn om at liv kunne vært spart dersom det var permanent bevæpning i Norge.

Når fikk politiet kompetanse til å vurdere hvorvidt diagnostisert psykisk lidelse øker volds- og kriminalitetstilfeller alene?

Merete Sandvig Hoel Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Politiledere ber om ny vurdering av fast bevæpning», er en overskrift i BT 16. november. Politileder Frank Gran uttaler: «Det er åpenbart at både kriminalitetsbildet og trusselvurderingene er endret siden 2017 ...», og at «det ikke er unaturlig å se dette i sammenheng med vilkårene for tvangsinnleggelse». En operativ leder i Oslo-politiet er også gjengitt med «liv kunne blitt spart med permanent bevæpning».

Det må være lov å spørre:

1) Når fikk politiet kompetanse til å vurdere hvorvidt diagnostisert psykisk lidelse øker volds- og kriminalitetstilfeller alene?

2) Hvilke liv mener politiet kunne vært spart med permanent bevæpning? Det er ikke de syke de er bekymret for, når det faktiske skadebildet er at fem psykisk syke/rusbelastede menn er skutt av norsk politi siden 2019?

3) Hvorfor denne fremstillingen av vilkår for tvangsinnleggelse som et problem, når disse ifølge professor i psykisk helsearbeid, Ragnfrid Kogstad, pr. i dag ikke til hinder for å innlegge og holde på personer som er til fare for seg selv eller andre, uavhengig av andre kriterier?

Jeg forstår at politiet opplever situasjonen vanskelig. Men det er også et faktum at psykiatrien skriver ut personer den vet kan bli et problem utenfor institusjonene – vitende om at politiet har rett til å gripe inn med sine metoder når situasjonen eskalerer. Går liv tapt, er det ikke fordi psykiatrien mangler hjemler. Det bør politiet ha fått med seg nå.