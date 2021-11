Vi kan ikke vente og se mens køene vokser

«De som må kjøre bil, vil oppleve at køene igjen vokser i Bergen og de andre byene», skriver innsenderen.

Etter å ha redusert bilens andel av samlet persontransport i mer enn ti år, er det nå en stor fare for at trenden snur. Da blir vi alle tapere.

Roger Harkestad Konsernsjef Tide

Vi står nå ved et veiskille. Pandemien er offisielt erklært over, men mange har fått endrede reisevaner under pandemien og disse endringene tar det tid å reversere. Statsbudsjettet for 2022 mangler øremerkede kompensasjonsmidler for å sikre at kollektivtransporttilbudet kan opprettholdes eller forsterkes.

De som må kjøre bil, vil oppleve at køene igjen vokser i Bergen og de andre byene. Færre kollektivreisende vil bety lavere inntekter og et dårligere tilbud. Et dårligere tilbud vil tvinge flere inn bak rattet i egen bil igjen. Og de som ikke har egen bil, studenter, eldre, funksjonshemmede og de som ikke har råd til egen bil, vil stå igjen som tapere.

Hvordan kan vi snu denne trenden?

Konsernsjefen i Tide, Roger Harkestad, mener norske politikere har noe å lære av de svenske.

I Sverige har den sosialdemokratiske regjeringen forstått at krisen i kollektivtrafikken ikke kan overlates til markedet, men bidratt til holde tilbudet på samme nivå i 2022 ved å bevilge ekstra midler til den long covid-rammede pasienten.

Som i region Stockholm: «Utgångspunkten har varit att undvika större förändringar under 2022, eftersom trafikförvaltningen vill se att resenärerna kommer tillbaka innan man anpassar trafiken efter nya resmönster.»

For mens man i Norge velger å øke pendlerfradraget og ikke innfører strengere reguleringer for elbiler, ser man i Sverige på overføringen fra personbiler til kollektive løsninger som en integrert del av klimapolitikken.

Fremskrivninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at selv om de aller fleste vil kjøpe elbil i 2025, vil det fremdeles være et klimagassutslipp på cirka tre millioner tonn i 2030 og en million tonn i 2040 fra personbiler i Norge. Til sammenlikning er utslipp fra buss bare 0,4 millioner tonn CO 2 i dag, og innen 2030 vil de aller fleste busser være over på elektrisk drift, og utslippene fra rutebusser vil være tilnærmet borte.

I tettbebygde strøk er det ikke CO₂-utslipp som utgjør den største kostnaden for samfunnet, men lokal forurensing, støy, kø og veislitasje. I rushtiden er det mer enn ti ganger så høye kostnader for samfunnet med en elbil som for en buss pr. reisende, ifølge Stakeholder.

Hvis vi skal bygge et bærekraftig samfunn som er rustet for fremtiden, må vi ha et godt kollektivtilbud.

I Bergen har den økte satsingen på kollektivtransport i regionen gjort at andelen som har valgt å bruke buss og bane, har økt betraktelig. Jeg håper politikerne benytter sjansen til å fortsette å satse nå, og ikke innta en «vente og se»-holdning. Vi trenger aktiv politisk styring igjennom hele denne pandemien.