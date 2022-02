Vi må hjelpe ukrainerne som trenger det!

Det er uforståelig i dagens situasjon at Frp fremmer et forslag om at Bergen ikke skal bosette noen flyktninger i 2022.

Bergen må fortsette å være en trygg havn for mennesker på flukt, mener innsenderen. På bildet: barn på flukt fra Kramatorsk i det østlige Ukraina.

Reidar Staalesen Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen

Krisen vi nå står overfor i Europa, er skummel, og jeg tror ikke vi kan forestille oss situasjonen det ukrainske folk er i. Mennesker er på flukt fra handlinger vi ikke hadde trodd skulle skje i den tiden vi lever i. Men Russland vil vise muskler. Dessverre går dette ut over sivilbefolkning og mennesker som inntil nylig kunne leve et vanlig liv i hjemlandet sitt.

Disse menneskene er nå på flukt. Og vi i Bergen og Norge bør hjelpe menneskene som trenger det. Byrådet uttrykte det tydelig i saken som ble behandlet denne uken, at Bergen har kompetanse og mulighet til å hjelpe flere mennesker enn øvrige myndigheter ber oss om. Denne muligheten bør vi vise tydelig nå at vi har.

Reidar Staalesen (Ap) er glad for at Frp, det eneste bystyrepartiet som ikke vil ta imot flyktninger, ikke sitter i posisjon.

Et flertall på 66 representanter stemte for at Bergen kommune ønsker å ta imot flere. Det er et godt utgangspunkt å sende øvrige myndigheter når krisen har rammet Europa.

Bergen har i alle år vært en smeltedigel når det gjelder menneskene som bor i byen vår. Og vi har vært og skal alltid være en trygg havn for mennesker som trenger det. Bergen har vist at dette er noe vi håndterer godt, med tanke på integrering.

Men hvert bidige år når denne saken skal behandles i bystyret, så vet vi at Frp gjentar at det er fullstendig krise både for oss som bor i byen og for dem som vi har hjulpet i byen vår. Vi feiler visstnok på integrering, menneskene som kommer her, vil ikke jobbe, og de er et pengesluk som fører til familiegjenforeninger, som igjen fører til mer pengebruk.

66 representanter i bystyret var ikke enig med Frp i deres syn på saken. Og 66 representanter forstår at mennesker som har flyktet fra hjemsted og hjemland, vil bruke tid på å etablere seg i et nytt liv. De samme 66 representantene ønsker allikevel å hjelpe mennesker på flukt. Av den enkle grunn at det er vår plikt som medmennesker å hjelpe.

Det ble sagt fra talerstolen at det i morgen kan være du som trenger hjelp. Dette håper jeg Frp tar innover seg. Særlig i en tid der konfliktnivået er skyhøyt på vårt eget kontinent. Og der vi vet at det vil være mennesker som trenger vår hjelp fra Europa.

Istedenfor fremstilte de seg selv som et offer, at Arbeiderpartiet fikk Frp til å fremstå som de slemme. Dette i samme innlegg som de fremmet forslag om at Bergen kommune ikke skal bosette noen flyktninger i 2022. Dette er uforståelig med situasjonen i Ukraina.

Jeg er glad Frp er i opposisjon, jeg er glad disse holdningene ikke styrer Bergens politikk på dette feltet, og jeg er glad de måtte reise seg og stå alene når forslaget skulle opp til votering.

Og jeg håper vi i overskuelig fremtid finner Frp i et mindretall i Bergen bystyre.

Det vil mennesker på flukt fra Ukraina eller andre konfliktområder trenge. En trygg havn. Ikke stengte dører.