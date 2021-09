Innvandrer, bruk demokratiet ditt!

Jeg kunne gjøre en forskjell. Og det kan du også.

Foreldrene skjønte ikke hva hun skulle i politikken. Nå er Lubna Jaffery (Ap) femtekandidat til Stortinget og byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen.

Lubna Boby Jaffery Femtekandidat for Arbeiderpartiet i Hordaland

Mamma og pappa skjønte aldri helt hva jeg skulle i politikken å gjøre. En jente på 15 år med innvandrerbakgrunn. 25 år etter er jeg med på å styre Bergen som byråd, og jeg er femtekandidat til Stortinget.

Det nytter å engasjere seg, og det nytter å stemme. Det virket rart på mine foreldre at jeg skulle bruke tid på politikk – fordi – hadde jeg noe der å gjøre da? Kunne jeg gjøre en forskjell.

Det kunne jeg. Og det kan du også – hvis du leser dette.

Alle i Norge bør bruke demokratiet sitt, men noen grupper ligger litt etter. Ifølge tall fra SSB er valgdeltakelsen betydelig lavere blant oss med innvandrerbakgrunn.

Det betyr jo i praksis at vi får bestemme mindre enn andre grupper i samfunnet. Det er urettferdig, og de eneste som kan gjøre noe med det er meg og deg – hver og en av oss må ta tak og bruke stemmeretten vår.

Da jeg begynte i politikken, så var det ikke så mange som var helt som meg. Brun i huden og med foreldre fra et litt annet land. Jeg håper jeg har klart å inspirere noen med minoritetsbakgrunn til å bli med ved å være en synlig stemme. Heldigvis har det blitt mange flere som meg, men fortsatt står det for dårlig til.

Selv om alle partiene på Stortinget nå har personer med innvandrerbakgrunn på listene sine, så har kun fire prosent av stortingsrepresentanter innvandrerbakgrunn, forteller tall fra SSB.

I Norge er det heldigvis kort avstand mellom folk og folkevalgte. Men den avstanden kan vi gjøre enda mindre ved at flere grupper i samfunnet bruker stemmeretten sin og lar seg bli hørt. Hvem som skal representere deg, snakke for deg, er viktig. Vi trenger et mangfold av politikere. Det gjør demokratiet sterkere.

Derfor håper jeg du med innvandrerbakgrunn som leser dette blir med meg og bruker demokratiet ditt. Stem ved valg, og om du har lyst – engasjer deg i et parti. Sammen gjør vi landet vårt enda bedre.