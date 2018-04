Det er ikke alle som har råd til dyre merkeklær.

I dag er det mye klespress blant unge. Det er ikke bra. Det er press på å ha merkeklær, for hvis du ikke har det, kan man føle seg sett ned på av dem som har merkeklær. Dette må vi gjøre noe med, sånn at alle kan være seg selv, uansett om du har merkeklær eller ikke! Man bør fokusere på hva man selv vil og ikke la andre bestemme for deg. Vi må takle og stå imot klespresset.

Noe som kan hindre klespress, er for eksempel de på skolen. De kan kanskje hindre dette klespresset ved at de kan innføre kleskode eller at elevene må bruke skoleuniform. Det som kan bli dumt med skoleuniform eller kleskode, er at man ikke kan uttrykke seg på den måten man vil, men det som er bra for alle, er at ingen blir mobbet for hvordan man ser ut eller om man har merkeklær eller ikke.

En annen ting kan jo være at man ikke har råd til dyre merkeklær. Det bør ikke påvirke hvordan man har det, for det handler ikke om hvordan man ser ut, det handler om hvordan man er som person og hvordan man oppfører seg mot andre. Ville du for eksempel vært venn med en veldig rik person med masse merkeklær som ikke brydde seg om deg, men som bare ville være populær og ha mange venner, og at hun bare var venn med deg fordi du hadde litt merkeklær sånn at dere kan gå rundt og mobbe andre som ikke har råd til dyre klær?

Det man bør gjøre, er å finne seg noen venner som bryr seg om deg for den du er, og ikke om du er fattig eller rik, det har jo ikke noe å si hvordan klærne dine ser ut. Man bør gå med det man synes er fint og ikke bry seg om noen andre synes det du går med er stygt, for det er helt opp til deg.

Man bør kunne si at man ikke bryr seg om merker og si det man selv mener, og ikke det andre mener. Det eneste som burde bety noe, er at du selv liker klærne du går med, ikke at alle andre skal det. Du må stå imot klespress sånn at du greier å gå med det du vil og vise at du ikke bryr deg om hva andre synes. Det er opp til deg og du bør ikke la andre presse deg til noe annet enn det du selv vil.

Vi vil konkludere med at klespress ikke er bra for unge. Det kan ødelegge for hvordan man er som person, sånn at man ikke kan uttrykke seg som man vil og er. Det som er det viktigste, er at du alltid har noen som bryr seg om deg, uansett hva. Hvis de bryr seg om hvilke klær du har, er de ikke sanne venner, men hvis de ikke bryr seg om klærne dine, er de sanne venner som støtter deg. Vi tenker en løsning på klespress, i hvert fall på skolen, er at man kan innføre kleskode, for det er til alles beste.