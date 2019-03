Kom dere tilbake til skolebenken!

DEBATT: Det er faktisk ikke greit å skulke skolen, uansett hvor bra grunnen er.

SKULK: Jeg merker selv at jeg blir bekymret på elevers vegne når flere og flere viktige skoletimer går tapt, skriver Susanne Ulven Børsum. Foto: Ørjan Deisz

Susanne Ulven Børsum Fylkesstyremedlem i Hordaland Unge Høyre

Atter en gang skal Bergens skoleelever skulke skolen på fredag sammen med flere andre byer i Norge for å demonstrere for miljøet. Miljøet er absolutt ikke noe å tulle med! Men skulkingen er jeg totalt imot.

Hvorfor har ikke arrangørene hatt streiken etter skoletid? Da ville flere elever hatt muligheten, i stedet for at de skal gå glipp av viktige skoletimer.

Jeg merker selv at jeg blir bekymret på elevers vegne når flere og flere viktige skoletimer går tapt.

Det er faktisk ikke greit å skulke skolen, uansett hvor bra grunnen er. Vi bør tenke på at vi er privilegerte som har muligheten til å gå på skolen, og det virker som om dette er noe vi har glemt. For skolen er til for oss elever og for at vi skal tilegne oss viktig kunnskap.

Susanne Ulven Børsum (19) Foto: Privat

Fredag 22. mars vil nok en gang elevene gå glipp av viktig kunnskap. Det vil ikke være produktivt, når vi trenger all den kunnskapen vi kan få for å løse de fremtidige problemene vi står ovenfor.

Hvor mange fredager skal Bergens elevene miste? Hvor mange fredagsundervisninger skal det gå tapt? Og hvor mye viktig kunnskap skal mistes?

Miljøet er utrolig viktig å kjempe for, men ta det etter skoletid.

