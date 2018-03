Overgrepsanklagene mot Terje Søviknes bør få konsekvenser. Nå.

En sittende norsk statsråd er an­klaget for å ha hatt sex med en 16­-åring som var så full at hun ikke kunne gjøre rede for seg.

Hun har opplyst til Bergens Tidende og Aftenposten at hun havnet gråtende på gangen utenfor hans hotellrom da han var ferdig, for deretter å bli plukket opp av en annen Frp-politiker som også̊ utnyttet henne seksuelt.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) viser fingeren til alle landets voldtekts-­ og trakass­eringsofre ved å la Terje Søviknes bli sittende i statsrådsposisjon.

Voldtektsanmeldelsen mot Søviknes ble henlagt etter ett døgn på stats­advokatens bord, fordi det ikke kunne «bevises at Søviknes hadde utøvd vold», og fordi jenten «ikke var så beruset at hun ikke kunne ytt fysisk motstand».

Dersom Frp-nestleder Terje Søviknes hadde hatt sex med en beruset 16­-åring på Frps landsmøte i 2018, hadde det vært hevet over enhver tvil at hans politiske karriere hadde vært over – for godt. Så hvorfor er Søviknes inne i varmen?

Det er vanskelig å gjette seg til hva Erna Solberg fikk i gjengjeld for å la Frp gi Søviknes en ministerpost. Hennes tydelige fordømmelse av trakasseringen i saken om Kristian Tonning Riise blir svært dobbelt­moralsk når man ser til hennes egen statsråds tidligere vandel.

Det er tydelig at det gjelder ulike regler for ulike generasjoner.

Terje Søviknes fikk en ny sjanse etter at mediestormen mot han var over. Han har hatt alle muligheter til å skaffe seg en godt betalt jobb og gå videre i livet. Men disse mu­lighetene har han aktivt valgt bort gjennom å gå tilbake til politikken.

Det er hans eget valg å dra med seg familien tilbake i rampelyset, slik at han kan kjøre svarte regjerings­biler og utøve makt fra toppen av samfunnet.

Lønnen hans er det skat­tebetalerne som betaler.

Sammenlignet med tabber som har kostet andre politikere jobben, blir tilgivelsen av Søviknes enda drøyere:

Høyre kan rette sinte pekefingre mot Unge Høyres håndtering av Tonning Riise, men deres egen håndtering av Søviknes står til stryk. Og her er det snakk om voksne politikere som burde ha erfaring til å gjøre det eneste rette.

At Søviknes­-saken igjen har kommet opp i pressen, har gitt regjeringen en gyllen mulighet til å vise oss at seksuelle overgrep og trakassering i politikken faktisk får konsekvenser.

Jeg håper de tar den.

Dette innlegget ble først publisert på stoffmagasin.no.