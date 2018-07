Døde kroppar flyt i elva, livredde ungar, hus som brenn og kyrkjer under angrep. Men folk utanfor Nicaragua ser ikkje ut til å bry seg.

25. juli skulle reisa gått til Nicaragua, slik eg har gjort så mange gonger sidan eg kom til i landet i regi av Latin-Amerikagruppene i Norge hausten 1998. Den gang arbeidde eg på eit senter for barnearbeidarar, som eg framleis har tett kontakt med og støtter.

Turen i år skulle vere ei feiring av 20 års venskap og kjennskap med folket i Nicaragua. Vi skulle ha fest, feiring, taler, besøk, klemmar, salsa, merengue og mariachis. Det skulle bli tidenes tur. Skulle blitt. Men vert ikkje.

For Nicaragua opplever den største krisa i landet sidan borgarkrigen tok slutt i 1990. På få månader, frå 18. april 2018 og fram til i dag, har over 300 mista livet, tusenvis er skadde, fleire kidnappa og torturert, og hundretusener er livredde. For eigne og andre sine liv.

The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) er djupt bekymra for situasjonen i landet, ifølgje ei melding på nettstaden www.oas.org 11. juli 2018.

Dagleg kjem det meldingar om nye drap, og bileta som har florert og held fram å strøyme på er skremmande. Bileta viser døde kroppar flytande i elv, livredde menneske med buksene nede og med store raude merker på kroppen etter slag frå kjeppar og batongar, dei viser livredde ungar, hus som brenn og kyrkjer under angrep. Berre dei siste dagane har nye studentar blitt drepne medan dei gøymde seg i den katolske kyrkja Divina Misericordia i Managua.

Sosiale medium har vore ei viktig kjelde for å spreie informasjon og bilete for mange i Nicaragua. Fleire er djupt skuffa over verdas tilsynelatande manglande engasjement og respons på grusomhetane som skjer i landet. Kvifor er det ingen internasjonal kampanje for oss? Kor vert den internasjonale solidariteten av? Er våre liv mindre verdt, er det fleire som spør seg.

Mange av dei seinaste bileta viser blåkledte saman med skikkelsar kledd i heilsvart, med finlandshetter over hovudet, og med AK 47-en hengande over skulder eller brystet. Historiene fortel at dette er paramilitære og politi som peikar med gevær og noterer, og skapar isnande frykt blant folk dei møter.

For kven er det som skjuler seg bak dei svarte kleda? Det kan vere naboen, det kan vere ein tidlegare arbeidskollega eller tidlegare klassekamerat. Ingen veit, ingen får vite. Nicaragua er i ferd med å bli ein terrorstat, og mange er redde.

I dagane og vekene etter hendingane i april var det mykje open kritikk mot styresmaktene. Det er ikkje like mange opne kritikarar no. Dei vert slege hardt ned på.

Dei svartkledde har kome på mange nattebesøk og henta eller drepe personar som til dømes har tatt del i markeringar eller ytra meiningar mot presidentparet og hans meiningsfeller. Det seiest at ordren om å drepe kjem frå høgste hald. Følgjer du ordre, skjer det deg ikkje noko. Nektar du, risikerer du ditt eige liv.

Nicaragua er på papiret eit demokrati, kor makta spring ut frå folket gjennom demokratiske val og prosessar. Dagens Nicaragua er langt ifrå eit demokrati. Dei styrande er på total kollisjonskurs med store delar av befolkninga og skyr tilsynelatande ingen midlar for å behalde makta. Den ekstreme valden og manglande respekten for menneskerettar, også til dei heilt unge, er svært bekymringsfull.

Det er all grunn til å tru at situasjonen vil eskalere, og at mange fleire liv vil gå tapt i konflikten, som vert djupare for kvar dag som går.

Håpet er at det internasjonale samfunnet, Norge inkludert, snarast tek innover seg at Nicaragua er eit land i krise, kor barn, unge, kvinner og menn vert drepne og fryktar for eigne liv. Rapporten frå IACHR slår fast at situasjonen i landet er høgst bekymringsfull, og at tiltak er naudsynt.

Grusomhetene som skjer i Nicaragua handlar om menneske. Som medmenneske kan vi ikkje lukke auga og late som det som skjer ikkje skjer. Det er ikkje eit ope og demokratisk samfunn verdig.