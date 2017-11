«Jo da, om du har det minste omløp i hodet, vet du godt hvor grensen går».

I uken som har gått siden Jette Christensens kraftige innlegg «Pass den posjerte flyndrekjeften» i BT, har jeg vært i tvil om og hvordan jeg skulle svare.

Jette, du beskriver på en krass og nedlatende måte Bergen Næringsråds viktigste arrangement og årsdag: «det er lite jeg synes er mer ubehagelig enn festene til Bergen Næringsråd», og at våre arrangementer er «et problem for hele byen».

Først av alt vil jeg selvsagt på det sterkeste beklage at du har opplevd ubehageligheter på arrangementer i Bergen Næringsråd. Jeg synes likevel det er krevende at ditt innlegg i BT og uttalelser i politisk kvarter på NRK skal være det folk sitter igjen med når det gjelder vår årskonferanse og årsmiddag. Jeg har derfor tvilt meg frem til å svare deg.

Jeg er virkelig stolt over den utviklingen vi har fått til i Bergen Næringsråd de siste 10 årene under min ledelse. Et arbeid som i år ble kronet med at vi flere kvinner enn menn på talerstolen under årets konferanse, og rekordmange kvinner på middagen. Istedenfor å glede deg over kvinnenes rekorddeltakelse skriver du «Det overrasker meg. Ikke fordi jeg er overrasket over at de er invitert. Jeg er imponert over at de gidder å gå.»

Gallamiddagen var gjennom nær 200 år en mannsbastion. Slik er det ikke i dag. Gjennom de siste ti årene har vi mangedoblet kvinneandelen og redusert gjennomsnittsalderen med flere tiår. Jette Christensen er forundret over at andelen kvinner i 2017 er rekordhøy: «Ikke fordi jeg er overrasket over at de er invitert. Jeg er imponert over at de gidder å gå.»

Du skriver at konferansen er «ispedd dusteoppførsel av ypperste merke» og at de som «har makt til å ansette loker rundt i gangene og slenger om seg med for lange klemmer og kommentarer om kjolevalg». Jeg har vanskelig for å forstå at det skulle ødelegge hele konferansen, eller ta bort fokus fra de viktige problemstillingene som ble adressert for en fullsatt sal fra scenen. Tilbakemeldingene jeg har mottatt fra kvinner og menn tengner et helt annerledes bilde enn det du beskriver fra årskonferansen og gallamiddagen.

Da jeg forlot årsmiddagen observerte jeg dansegulvet fullt av unge og noen eldre som danset til NHH studentenes Big Business Band. Det var unge gründere, bedriftsledere fra et mangfold av bransjer fra finans til håndverksbedrifter, kulturtopper og stortingsrepresentanter i skjønn forening.

Middagen er ikke lenger preget av noen eksklusiv fiff, men 500 mennesker av begge kjønn, ulik status, bakgrunn og alder som hadde det hyggelig sammen.

Jeg har et ønske om at våre gjester også i fremtiden skal kunne gå på våre viktigste arrangementer uten å være redde for å si noe klossete, gi en kvinne et kompliment eller en klem. Uten å risikere å få passet sitt påskrevet i avisen neste dag.

Du skriver at du har stor respekt for Bergen Næringsråd og meg som leder, og at innlegget ditt ikke er rettet mot oss. Men dette skjedde på min vakt, på vår møtearena. Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering, og det går begge veier.

Etter mer enn 30 år i næringslivet, har jeg virkelig fått min andel av trakassering, av menn som har brukt sin makt til både verbale og fysiske overgrep. Og jeg har følt på den ekle skammen. Skammen som aldri skulle vært min, men overgripernes. Derfor er #metoo så viktig. Endelig er det åpnet opp for å fortelle, endelig kan vi snakke om dette og håpe at de kvinnene som nå er på vei inn i høyere utdanning og i sine første jobber skal slippe professorer og sjefer som klår og sender slibrige meldinger. Slippe sjefer som overfaller en i garderober på julebordet. Slippe seksualiserte maktovergrep.

Jeg har alltid ledd hånlig når menn sier de er usikre på om de lenger tør å gi kvinner en klem, eller en kompliment for utseendet. Jeg har svart skråsikkert at «jo da, om du har det minste omløp i hodet, vet du godt hvor grensen går».

Alle de bekymrede meldingene og telefonene jeg har fått fra kveldens mannlige gjester etter at innlegget ditt sto på trykk, gjør at jeg forstår usikkerheten bedre.

Men ja, kjære Jette, vi skal gi tydelig beskjed når menn trakker over grensen. Jeg håper for fremtiden at du og andre kvinner på Bergen Næringsråd skal slippe tåpelige kommentarer på våre møter og festarenaer.

Jeg og staben har jobbet hardt og målrettet de siste ti årene for et større mangfold i organisasjonen og i næringslivet. Vi var kjempestolte da vi vant Likestillingsprisen fra Bergen kommune i 2009. Vi løfter og synliggjør kvinnelige ledere og rollemodeller med den årlige Sunnivaprisen og vi har et mentorprogram som skal øke andelen kvinnelige partnere i advokat-, revisjons- og rådgivningsbransjen.

Mannsbastionen gjennom 172 år i Bergen Næringsråd er brutt. Det er på tide å formidle en annen historie. En historie om Bergen Næringsråd som bedre sammenfaller med virkeligheten.