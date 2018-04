Mange føler at de ikke blir sett og hørt, verken på eller utenfor sykehuset. Hvor snart vil «krafttaket» skje?

I Dagsrevyen 16. april kom den dystre selvmordsstatistikken i psykiatrien endelig frem i lyset i en reportasje om 14 år gamle Erika, som tok sitt eget liv da hun var innlagt på psykiatrisk sykehus.

Antall pasienter med psykiske lidelser som tar sitt eget liv er mye høyere enn behandlere hadde regnet med. Omtrent dobbelt så høyt.

Den best bevarte hemmeligheten og mest tabubelagte temaet ble presentert høyt og tydelig.

Det skal snart publiseres en fullstendig rapport om disse, i følge Fredrik Walby, forsker ved Senter for Selvmordsforskning, «vanvittige» tallene. De fleste som begår selvmord er menn mellom 35 og 44 år. Det skjer mens de er innlagt, eller rett etter utskrivelse. Pårørende ble også intervjuet: De trodde at datteren var i trygge omgivelser på sykehuset, og at hun fikk god hjelp og omsorg. De stolte på helsevesenet.

Det var siste nytt fra psykiatrien, og det er også siste nytt fra oss i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse i Bergen (LPP). I de siste årene har vi følt statistikken på nært hold. Tallene stemmer mellom lokal og nasjonal statistikk. Nærmere 2000 selvmord på seks år ble det sagt i reportasjen på NRK, og i Bergen mistet vi omtrent 10 av våre kjære i 2017. Som vi vet om. Enten på sykehus eller rett etter utskrivelsen.

Pårørende slutter rekkene og støtter seg selv og hverandre så godt de kan. Det tilbys ikke mye krisehjelp etter at de får melding fra sykehuset.

I innslaget ble Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for Psykisk Helse, spurt om årsaken til den triste statistikken og svaret var klart og enkelt: Vi må skru tiden litt tilbake. Det går for fort i svingene.

Det er grenser på implementering av effektivitet og besparinger. Mennesker kan ikke behandles i full fart med minst mulig menneskelige ressurser. Etter utskrivelse trengs mye tettere og tilpasset oppfølging. Mange føler at de ikke blir sett og hørt, verken på eller utenfor sykehuset. Psykiatrien trenger et krafttak.

Vi i LPP Bergen er enige med henne, og vi sier i tillegg at pleie og omsorg må finne veien tilbake til hverdagen på sykehus, Distrikspsykiatriske senter og bosteder. Å be om nestekjærlighet er kanskje litt langt å gå, men hva om ordet kjærlighet erstattes med oppmerksomhet?

Hva kan vi skrive i årsrapporten for 2017? Ja, det har vært et travelt år. Vi har for lengst observert at psykiatrien trenger et krafttak og kulturskifte. Vi vet at effektivisering, rasjonalisering, systematisering og besparing går på bekostning av menneskelige verdier, og vi prøver å rope varsku om den nye «istiden» som koster så mange liv. Vi har skrevet bekymringsmelding til helseministeren, og venter fortsatt på svar.

Reportasjen i går gir oss et lite håp. Endelig kommer dette frem i lyset. Men blir tragedien tatt på alvor? Hvor snart vil krafttaket skje? Det haster.

Med årsrapporten i LPP Bergen følger årsregnskapet med en post som heter «diverse utgifter». Vi spurte regnskapsføreren vår om hva det var: Blomster, var svaret.