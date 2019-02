Atomkraft, nei takk!

Sondre Båtstrand

I Norge har det i mange år vært en tverrpolitisk enighet om at atomkraft ikke er noe vi ønsker å satse på, men av og til dukker diskusjonen opp. Nå sist er det Inge André Utåker som i BT (11. feb.) argumenterer for atomkraft, men jeg er ikke overbevist.

Utåker går langt i å antyde at motstanden mot atomkraft er følelsesbasert og irrasjonell. Jeg synes ikke det er en spesielt konstruktiv tilnærming, for det er da vitterlig høyst rasjonelle argumenter imot atomkraft.

Vi kommer ikke utenom at atomkraftverk er en svært kostbar løsning som alltid innebærer en risiko for nedsmelting og ulykker. Risikoen kan reduseres, slik Utåker er inne på, men risikoen er like fullt langt større enn for fornybare energikilder som solenergi og bølgekraft.

Atomavfallet er et annet problem. Avfallet vil være radioaktivt i veldig mange tusen år, og krever store ressurser til lagringen. Pr. i dag har Norge allerede produsert 17 tonn atomavfall fra de to reaktorene som har vært i drift, og vi har ingen permanente steder å gjøre av avfallet.

Det er også et moralsk spørsmål. Med hvilken rett tvinger vi generasjoner i all overskuelig fremtid til å måtte håndtere vårt livsfarlige avfall? Å argumentere med at klimakollaps er verre, blir litt spesielt, for heldigvis har vi andre alternativer enn atomkraft. I tillegg til fornybar energi har vi her i Norge et enormt potensial for energisparing. La oss starte der.