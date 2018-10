Jeg tror ikke at hva slags kjønnsorgan du har betyr så mye når man svever mellom død og liv etter en ulykke.

Privat

Søndag morgen våknet jeg til et råd om å skifte kjønn tilbake til gutt. Dette rådet kommer fra en ung gutt, Kjartan Moi Andreassen fra FpU i en sak på nrk.no. Han fremstår som en gutt som identifiserer seg med det kjønnet han ble tildelt ved fødsel.

Ifølge Kjartan Moi Andreassen er kjønn noe man er, ikke blir. Det har han forsåvidt helt rett i. Selv om jeg kom ut av min mor med en penis og XY-kromosomer, har jeg alltid vært kvinne i hodet, og ikke bare blitt det etter hvert i livet fordi det virket artig.

Han synes også det er svært viktig at jeg får riktig mengde narkose eller morfin i forhold til mine kromosomer dersom jeg blir utsatt for en ulykke.

Takk for omtanken, men jeg tror ikke akkurat at hva slags atomer du har i kroppen betyr så forbanna mye når man svever mellom død og liv etter en ulykke. Og det står jo klart og tydelig i min journal at jeg har gått gjennom kjønnskorrigerende operasjoner. Sykepleiere og leger leser faktisk pasienters journaler før de gjør drastiske tiltak.

Det som imidlertid er et problem, er at biologiske kjønn i passet ikke stemmer overens med hvordan man presenterer seg selv i samfunnet. Er du klar over hvor mange land jeg, som en relativt normal jente, hadde blitt drept i dersom jeg dukket opp på flyplassen med et pass der jeg var identifisert som mann? Mange, skal jeg si deg.

Nei, snakk om å bomme så totalt. Hordaland FpU har da også avvist utspillet fra Moi Andrassen i Bergen FpU, og jeg tror enda flere potensielle velgere løper langt vekk fra dere nå.

Fremskrittspartiet, for folk flest - bare ikke for folk med andre etnisiteter og kjønnsidentiteter enn dem selv. Dette er bare flaut.