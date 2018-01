Oslo-avisene held seg med kommentatorar som skriv det same, attpåtil i ein tone som irriterer meir enn den informerer.

For litt sidan hadde redaktør Harald Stanghelle eit hjartesukk i Aftenposten. Han meinte å sjå at sosiale media meir og meir tok over rolla som debattforum og premissleverandørar for det løpande ordskiftet. Han såg føre seg ei utvikling der sanning og fakta vart tona ned, og nett-trolla med brautande synsing ville ta over.

Alt dette til skade for, og på kostnad av, dei tradisjonelle medieplattformene.

Det er godt mogeleg at Stanghelle har rett. Han er ein av få kommentatorar eg innimellom ofrar tid på. Men Stanghelle og kompani bør stille seg tusenkronersspørsmålet: Kvifor?

Kva er grunnen til at det kokar på Facebook så dampen står i taket, medan det så vidt putrar i grytene til VG, Aftenposten og Dagbladet?

La meg stille det kjetterske spørsmålet: Kan ein av grunnane, for ikkje å seie hovudgrunnen, vere at det breie publikum finn tradisjonelle, riksdekkjande aviser meir og meir einsretta?

At dei ovannemnde tre store liknar kvarandre meir og meir, og held seg med eit stadig større koppel av kommentatorar som stort sett meiner og skriv det same? Og kanskje til overmål i ein betrevitande, sur ovanfrå-og-ned-tone som irriterer meir enn den informerer?

Opplagstala fortel vel det meste.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Kanskje er tida inne for profilerte mediepersonar til å sjå seg i spegelen, og finne ut om sjølvbiletet har vakse den gjengse lesar over hovudet. Opererer Harald Stanghelle, Marie Simonsen, Frithjof Jacobsen og eit utal kollegaer meir og meir i ei Oslo-boble, med lite eller ingen bakkekontakt med det levde livet på den ytterste nøgne ø og i dalstroka innanfor? Blir det norske mediebiletet prega av innavl, der journalistane og kommentatorane stort sett er støypte i same forma?

Er dei ikkje i stand til å skrive og ordleggje seg såpass interessant og tankevekkjande at det breie publikum ser seg syn med å betale for det, lese det og ta synspunkta ad notam? Blir vektige tema underkommunisert, medan kronikkspaltene står på vidt gap for rikssynsarar med «rette» meiningar og høgt heva moralske peikefingrar?

Er Marie Simonsen i stand til å høyre ei vêrmelding utan å setje henne på ein feministisk formel?

Har laugsmentaliteten og kameraderiet i journalistkretsar teke overhand, slik at sjølv den minste kritikk av presse og media får fram den blodbrusande indignasjonen, med hentydningar om at leverandørar av den slags set ytringsfridomen i fare?

Kunne ein tenkje seg om ein gong eller to før ein set av garde som ein glupsk ulveflokk så snart ein får ferten av politikarblod?

Eg kan for så vidt alt no høyre svara frå djupet av skyttargrava: «Kan du dokumentere påstandane du kjem med?». «Vi kjenner oss ikkje att i biletet som her blir teikna av presse og media». «Pressa tek si oppgåve som vaktbikkje på alvor». «Påstandar om at vi er venstrevridde og partiske fell på si eiga urimelegheit». «Vi tek avstand frå omgrepet ulveflokk». Og så bortetter.

Ja, ja. Som ein ropar i skogen får ein svar.

Eg saknar Herbjørn Sørebø si nøkterne, opplysande røyst, Per Egil Hegge sin briljante penn, Sissel Benneche Osvold sitt stilistiske meisterskap og eit bergensk brøl frå Hans-Wilhelm Steinfeld. Og ikkje å forgløyme kommentarane frå BT sin eigen, no diverre avdøde, Sjur Holsen.

No har vi heldigvis enno lokal- og regionaviser som har fingeren på pulsen i nedslagsfeltet sitt, slepp meinigmann til i kommentarspaltene, og til og med gjev plass til ein kronikk som går på tvers av det vedtekne, politisk korrekte.

Min påstand er at dersom hovudformålet med pressestøtte er differensierte, vidfemnande aviser som speglar heile skalaen av meiningsmangfald i folkedjupet, så kan ein gjerne spandere litt mindre på VG, Aftenposten og Dagbladet.

I mi verd blir midlane der meir ein sutteklut for – enn så lenge – framståande medieprofilar der storleiken på sjølvbiletet er omvendt proporsjonalt med talet på interesserte lesarar.