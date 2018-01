Ekspertene som snakker varmt om fortetting er stort sett arkitekter og utbyggere som har økonomiske interesser i saken.

Under tittelen «Fortetting må til» i BT 18. desember, skriver Ola B. Siverts, samfunnsplanlegger i Arkitektgruppen Cubus AS, at «den kompakte byen provoserer – noen».

Min påstand er at flere enn «noen» lar seg provosere. Den nye politikken vil påvirke alle innbyggere i Bergen i større eller mindre grad i årene som kommer. Ikke bare de som «snakker for sin syke mor», fordi de er redde for verdiforringelse av sin egen bolig.

Derfor er det viktig med debatt og at alle får komme til orde uten å bli beskyldt for å være for «nærsynte».

I et overordnet perspektiv er det nok mange som er enige i at en viss grad av fortetting må til i byen vår, ikke minst for å løse problemer knyttet til infrastruktur og forurensning. Men det jeg, og sikkert mange andre, reagerer på, er at politikerne og fagfolkene virker ganske så «frelst» for tiden på alt som går på fortetting, uten å snakke om de mulige negative konsekvensene.

Hvem er så alle disse ekspertene som snakker varmt om fortetting, og som er blitt politikernes gode hjelpere? Det er stort sett representanter for arkitektstanden og utbyggere i byen, som vil tjene gode penger på omregulering, prosjektering og utbygging av tomter.

I mine øyne er disse like partiske i saken som de som kjemper mot fortetting fordi de vil beholde de gode bomiljøene sine.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Videre skriver Ola B. Siverts at «Bergen har på tvers av de siste byrådene, med bred politisk bakking fra blått til rødt, klart å utvikle en helhetlig bystrategi som er basert på nettopp en sterk komprimering av byen». Hvis alle politikerne er 100 prosent samstemte og positive til fortetting, så er det i mine øyne et demokratisk problem.

Hvilke politikere skal da tale saken til de som er kritiske?

Ola B. Siverts skriver om «lokalsentrene som Åsane sentrum, Nesttun, Lagunen, Oasen, Indre Arna og Vestkanten/Loddefjord». Jeg vet ikke hvor Ola B. Siverts bor, men hvis han en dag kjører gjennom Løvstakktunnelen, vil han oppdage at Oasen er et kjøpesenter i en bydel som heter Fyllingsdalen med 29.500 innbyggere.

Fyllingsdalen er heldigvis mer enn bare Oasen. Det er en velfungerende bydel med en blanding av leiligheter, rekkehus og eneboliger, samt et godt kollektivtilbud. De grønne lungene i bydelen gjør Fyllingsdalen til en trivelig plass å bo.

Vi som bor i bydelen er selvsagt i vår rett til å verne om et godt bomiljø og til å være kritiske mot planene om å nær fordoble antallet innbyggere.

Da byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap), holdt informasjonsmøte om Kommuneplanens arealdel (KPA) på Lynghaug skole i Fyllingsdalen tidligere i høst, sa hun følgende: «Vi er ikke opptatt av å rasere eksisterende bomiljø. Vi skal ikke putte blokker midt i fleisen på folk.»

Så gjenstår det å se om politikerne holder det de lover.