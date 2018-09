Selv om det finnes en god håndfull i Frp som er kristenkonservative, og derav også har et annet syn på homofili enn den liberale fløyen, er partiprogrammet tydelig på LHBT-rettigheter, og det er styrende for alle partiets kandidater. Med andre ord: Toget er gått fra stasjonen, men kun for dem som er kritisk til Pride.

Ja, Frp har en fortid med å være restriktive til homofili, som BT-kommentator Jens Kihl nylig skrev, men partiet har snudd i saken og ville i dag stemt for ekteskapsloven.

Partileder Siv Jensen har mottatt homoprisen «Årets faghag», og Bjørn-Kristian Svendsrud, leder i FpU, er selv homofil. Han er den eneste nåværende lederen av et ungdomsparti som pr. i dag er åpen homofil.

Mange homofile finner veien til den verdikonservative fløyen i Frp, og velger å engasjere seg i aktivt i partiet. For selv om den norske politiske venstresiden historisk har stått sterkest på barrikadene for homofiles rettigheter, mangler de nå løsninger blant annet på hvordan vi skal forene den islamske kulturen og den skeive bevegelsen.

Aftenposten laget i 2017 en statistikk over innvandrerungdom der gruppen med somaliere kom særlig dårlig ut: 44 prosent svarte at de var imot homofili. Dette er blant områder som er viktig for oss i Frp å jobbe aktivt med og mot.

Frp er et liberalistisk parti som bygger på at enkeltmennesket skal ha frihet, også til å være den de er. Partiet har snudd i en viktig samfunnssak, og burde få ros for dette. Ikke fortsatt kritikk for sitt gamle syn.