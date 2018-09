BOKRUSHET: Det er ikke noe ukjent fenomen at det er større allmenn interesse for bøker i den såkalte bokhøsten og opp mot jul. Men altså, over 50 prosent av titlene i Norge utkommer før 1. august, skriver leder i Den norske forleggerforening, Kristenn Einarsson. FOTO: Borgen, Ørn E.