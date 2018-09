Reportasjene om uværet fredag på Sør- og Østlandet har minnet mer om en sportssending enn nyhetssending.

Ved flere anledninger har det ergret meg at NRK og andre nyhetsmedier presenterer ekstremvær som mer farlig og utfordrende for østlendinger enn for folk på andre kanter av landet. Jo, visst bor det flest mennesker østpå, og storm er ikke så vanlig. Men uvær er like utfordrende for vestlendinger og nordlendinger som for østlendinger.

Nå var det ekstremværet «Knud» som kom på besøk, og farenivået ble hevet til rødt. Fredag herjet stormen sørpå, men NRK skapte inntrykk av at dette var mest utfordrende for østlendingene. I så å si hvert program på P1 var det innslag om stormen som nærmet seg. Og ikke nok med det, fredagskvelden var det også en ekstrasending på tv.

Men det viste seg at «Knud» ikke hadde tenkt å herje med østlendingene. Det var Sørlandet som mest fikk smake besøket.

Vi vestlendinger opplevde i forrige uke to stormer med en dags mellomrom. Det var steinras, veltede trær, strømbrudd og stengte barnehager og skoler. Dette er så vidt nevnt i riksdekkende nyhetssendinger i NRK.

Men vi har da Mannen og Veslemannen som riksdekkende nyhet med jevne mellomrom med både oransje og rødt nivå. Det er beundringsverdig at folk som blir berørt av Mannen viser så mye tålmodighet hver gang de må evakuere. Men så er de jo vestlendinger. Hele åtte ganger er de evakuert siden 2014.

Screenshot fra webkamera/Fedrelandsvennen

Reportasjene om uværet fredag på Sør- og Østlandet har minnet mer om en sportssending enn nyhetssending. Tomme nyheter om hva som kan skje når uværet herjer. Informasjon om alt fra sikring av bosspann, hagemøbler, trampoliner og båter.

Vi er innprentet med fjellvettregler. Tilsvarende regler bør vel gjelde for andre typer vær og forhold også. Det er som sagt ingen skam å snu, grave seg ned i tide og lytte til værmeldingene i all slags vær. Og det er lov og «å tenke sjæl» som Trond-Viggo Torgersen synger.