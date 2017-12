Mitt juleønske er at alle som hisser seg opp over hvordan andre feirer jul, heller bruker energien på noen som ikke får den julen de ønsker seg.

Allerede før første søndag i advent kom diskusjonene. For eller mot skolegudstjenester. Julesanger med eller uten religiøst innhold. Meningen med julefeiringen. Noen mente at siden julen er en kristen høytid, bør feiringen være forbeholdt kristne – andre bør holde seg for gode til å feire noe de ikke engang tror på.

Den viktigste høytiden i kristendommen er påsken. Det er da vi får høre om Jesu lidelseshistorie og oppstandelsen. Påsken er så viktig at den innledes med en 40 dager lang faste. Samtidig er det mindre kommersielt og kulturelt oppstyr rundt påskefeiringen. Det spilles nesten ikke påskesanger på radioen. Det er ikke påskemarked på skolene, og ikke samme diskusjon om skolegudstjenester. Det er ingen nedtelling i form av påskekalender. Om feiringene var et mål på høytidenes viktighet, ville påsken hatt mest oppstyr. Det har den ikke. De kristne feirer påsken ut fra sin tro. Resten ser på den som et velkomment avbrekk, der de kan være med familie og spise god mat. Jeg har aldri hørt noen hisse seg opp over det.

Hvorfor er det helt annerledes med julen? Vi vet at juletradisjonene våre er sammensatt av en rekke ulike historiske tradisjoner som ikke har noe med Jesu fødsel å gjøre. De kristne feirer Jesu fødsel. Noen feirer St. Nikolaus eller andre varianter, og noen bare feirer. En del av julesangene har religiøst innhold, men de er faktisk i mindretall. Julen er en lysfest i mørketiden, som i tillegg til å være gull for handelsstanden, handler om det å være sammen, og å være snill og omtenksom. Julen er i stor grad en kulturell høytid. På samme måte som påsken kan den anvendes etter ønske. Julen blir ikke mindre viktig for kristne selv om resten av landet ikke følger deres eksempel.

Hvorfor påstår da noen at humanister og andre ikke-kristne ødelegger julen? Alle bør få stå fritt til å feire den slik de selv ønsker. Hvis alle kunne senket skuldrene et par hakk, og godta at vi er forskjellige og har ulikt syn på verden, kunne vi alle fått en roligere julefeiring. Mitt juleønske er at alle som har tid og energi nok til å hisse seg opp over hvordan andre feirer jul, heller bruker energien på noen som ikke får den julen de ønsker seg. Vis medmenneskelighet og omtanke for andre.

Hilsen en kristen som gleder seg til å feire Jesu fødsel med sin humanistiske kjæreste, som gleder seg til samvær med familie, god mat og hyggelig stemning.