DEBATT: Det blir et sleivspark å skylde på gravearbeidet når kundene ikke kommer tilbake etter at betongstøvet har lagt seg.

Å bygge en by er en utakknemlig jobb. Å rive opp hele Kong Oscars gate, en av byens eldste gater, er selvsagt dramatisk. Men det blir en sleiv rett i rennesteinen å skylde på gravearbeidet, når kundene ikke kommer tilbake når betongstøvet har lagt seg.

I stedet for å kjefte på Graveklubben for å gjøre jobben sin, burde næringsdrivende i Kong Oscars gate gitt Graveklubben en «high five».

Kommunen og «de», altså Graveklubben, er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor. Det er de som står bak det fantastiske sluttresultatet i Kong Oscars gate – etter to år med graving.

Vi bergensere er engasjerte. Vi drives av følelser, og ofte er vi litt hissige av oss. Dessverre en del ganger uten grunn. I det siste har jeg registrert i avisene og i sosiale medier at enkelte butikkeiere skylder på gravearbeidet i Kong Oscars gate for at kundene nå er borte.

Jeg er medeier i Bargruppen AS som driver fire serveringssteder i Kong Oscars gate (Vinyl, Magda, Dark & Stormy og Dun’s minibar). Ja, jeg synes også at det var kjipt at gravearbeidet skulle vare så lenge. Vi var som de fleste i gaten engstelige for at kundene ikke skulle dukke opp under gravearbeidet.

Men hjelper det å kjefte å skylde på kommunen og «de» når man i stedet kan tenke litt positivt?

Som bareier er det min jobb å sørge for god stemning og få folk til å trives. Jeg er ikke tilhenger av klaging og syting, men liker å finne konstruktive løsninger på grunnlag av den situasjonen vi til enhver tid står i.

Mange av butikkene i Kong Oscars gate har dessverre erfart at folk ikke fysisk møter opp i butikker lenger. Det er selvsagt trist å oppleve når man har hatt butikk i Kong Oscar gate i mer enn 30 år.

Men hvem har egentlig skylden for at kundene svikter? Graveklubben? Nja, det blir for enkelt.

I de to årene gravearbeidet har pågått, har det skjedd en markant endring i kundeoppførsel, fra fysisk butikkmøte til netthandel. Den trenden vil bare bli mer og mer tydelig. Ikke minst for dem som kun har fysiske butikker i sentrum av Bergen. Men la nå ikke den samfunnstrenden gå ut over kommunen og «de».

Det vil alltid være gravearbeid i en by. Det finnes noen der i kommunen som vil gjøre jobben byen bedre for oss alle. Man graver ikke opp Kong Oscars gate på gøy for å irritere folk og ødelegge bedriften din.

Våre barer kom seg gjennom byggeperioden uten å miste mange kunder. Vi var aktive i sosiale medier. Vi brukte ikke tid på å klage. Vi brukte tid på å pleie kundene våre, og vi fikk god hjelp av Graveklubben til å lage midlertidige innganger slik at folk fant oss.

Og nå som gaten er gjenoppstått i en mye finere drakt, har enda flere funnet veien til våre vannhull.

Jada, jeg vet at kommunen får mye kjeft. Det er visst helt ok å kjefte på dem. Det synes jeg ikke er kult. Ikke fullt så ofte får de skryt. Men det fortjener de. Derfor, av hele mitt bergenske hjerte fra en sentrumsbeboer og næringsdrivende i Kong Oscars gate: Takk til kommunen og «de» for arbeidet med Bergens fineste gate.

I tillegg til å løfte frem en fordums skatt av en gate, har dere gjort følgende for meg som næringsdrivende:

Bidratt med god informasjon og kommunikasjon underveis.

Alltid sørget for så god tilkomst som mulig til stedene våre i åpningstiden, på tross av enorme vollgraver rett utenfor døren vår.

Det har tatt tid, men jeg synes dere har jobbet raskt og effektivt.

Takk til en strålende entreprenør som hjalp oss med maskiner for å få opp og ned en flaggstang på fasaden. De var også behjelpelig med vareleveranser når dette bød på problemer.

Vi merker god trafikkøkning etter åpningen av gaten. Vi har kontorene våre i gaten og registrerer et yrende folkeliv som ikke var der før, til alle døgnets tider.

Jeg oppfordrer alle til å ta seg en tur gjennom Kong Oscars gate, se hvor bra det er blitt, mens man samtidig tenker på hvordan gaten fremsto for bare to år siden.

«High five!» fra oss i utelivsbransjen i gaten. Stå på med å grave byen vår enda finere.