Foreldre vet ikke noe som helst om gaming

Du har sikkert hørt: «Jeg er i et game». Du truer med å ta nettet. Det er det samme som å stoppe en fotballspiller i et angrep, ta ballen og si at det er mat.

DATASPILL: Foreldre bør støtte barn som driver med gaming, mener Sivert Aarekol-Fjæra.

Sivert Aarekol-Fjæra Skoleelev

26. desember 2018

Voksne mener at barn og unge bruker for mye tid på spill og sosiale medier. Mange foreldre er engstelige for fremtiden til barna fordi de bare sitter foran en skjerm hele dagen. De fleste foreldre vet nok ikke hva barna deres bruker all tiden foran skjermen på, og skjønner ikke hvorfor ungdommene ikke blir sliten av å sitte i ro flere timer om dagen.

Meningen med å spille er ikke bare å ha det gøy ved å skyte og drepe andre spillere, men å faktisk kjenne på mestringsfølelsen når du får noe til. Akkurat som i fotball og håndball kan ferdighetene dine bli bedre med tid og øvelse. Det er grunnen til at mange sitter flere timer om dagen foran en skjerm.

Hadde du spurt en ungdom for ti år siden hva han vil bli når han ble stor, ville nok svaret vært fotballspiller, håndballspiller eller noe annet innen vanlig sport. Men nå er det mange ungdommer som drømmer om å bli profesjonell e-sportutøver. Ha muligheten til å spille om flere hundre tusen kroner på en scene foran flere tusen tilskuere. For voksne virker dette uvirkelig.

De fleste foreldre vet nok ikke noe som helst om gaming eller e-sport. Kanskje du som forelder har opplevd at ungen din ikke kommer og spiser mat når det er tid for det. Da har du sikkert hørt noe som: «jeg er i et game», eller «jeg er midt inni noe».

SPILL!: Sivert Aarekol-Fjæra oppfordrer foreldre til å spille selv for å få innblikk i hva det går i. Foto: Privat

Dette trenger nødvendigvis ikke å være en unnskyldning for å spille mer, men det kan faktisk være at barnet ditt er i ferd med å vinne runden eller fullføre et viktig oppdrag.

Du truer nok da med å ta nettet, slå av strømmen eller ta playstation eller pc-en for resten av dagen. Det er det samme som om du skulle stoppet en fotballspiller i et angrep, tatt ballen og sagt at det var mat. Eller tatt mobilen under en viktig samtale.

Foreldre støtter barn og unge i alle typer sport som fotball, håndball og friidrett, men gaming er det ikke mange foreldre som er så begeistret for. Hvor mange ganger har det hendt at du som forelder har sett på barnet ditt spille, heiet og virkelig satt deg inn i hva han eller hun har gjort på? Mest sannsynlig ikke ofte, eller kanskje aldri.

Jeg oppfordrer dere foreldre til å sette dere ned med ungdommen. Se hva spillet faktisk går ut på, og kanskje til og med spille litt selv. Spill er ikke bare ment for barn. Kanskje du får deg en ny hobby? Hvem vet.

