Bare en forsvinnende liten del av Åsanes befolkning benytter området i dag.

Rasmus Meyers legat er en stor grunneier med en eiendom på 650 mål på Åstveit i Åsane. I legatets 101-årige historie har det fra den opprinnelige gårds- og skogseiendommen på nesten 900 mål blitt avstått areal til flere gode og samfunnsnyttige formål, som blant annet Tertnes idrettsbane, Tertnes videregående skole, Åstveit sykehjem, boligområder på Nedre Åstveit og ved Åstveitveien, Bjørgvin Distriktspsykiatrisk Senter og A2G, som er en arbeid- og inkluderingsbedrift. Områdene er gitt bort gratis eller overført til symbolske beløp.

Legatet ønsker fortsatt å bidra til god samfunnsutvikling og har derfor foreslått en planprosess hvor det i randsonen over Åstveitskogen blir vurdert om det er mulig å bygge en demenslandsby. Samtidig er det et ønske om at deler av området kan gjøres tilgjengelig for bosetting og et bredt lag av fritidsaktiviteter for mennesker i alle livsfaser, også unge barnefamilier som har behov for barnehagetilbud.

I et debattinnlegg i Bergens Tidende 20. august 2018 fremsetter Kjetil Ottesen fra Aksjonsgruppen mot Åstveitskogen-utbyggingen flere uriktige påstander.

Legatets eiendom ved Åstveitvannet vil aldri bli vurdert for utbygging. Golfbanen og det øvrige området på mer enn 510 mål vil forbli uberørt. En viktig målsetting for legatet er å sikre tilrettelegging slik at Åstveitskogen og tilstøtende områder blir tilgjengelig for langt flere mennesker enn hva tilfellet er i dag. Den delen av legatets eiendom som vi ønsker å utvikle, er lite tilgjengelig og ligger i bratt terreng.

Det er uheldig at uriktige påstander om at legatet ønsker å bygge blokker i turområdet, blir spredt fra aksjonsgruppen. De fremlagte skisser i planen er tiltenkt som en illustrasjon av hva som kan være mulig. Den videre planbehandling og senere beslutning skal tas i bystyret etter en grundig og ordinær saksbehandling med høringsinnspill og uttalelser fra faginstanser, naboer og andre offentlige institusjoner.

Det er en forsvinnende liten del av Åsanes befolkning som benytter området i dag. Det er dårlige stier, og terrenget gjør tilkomsten vanskelig.

De ivrigste røstene i aksjonsgruppen bor tett inntil legatets eiendom. Noen synes det er helt greit også å ha en «utvidet hage» som ikke skal deles med andre. Vi ønsker at både unge i etableringsfasen og eldre i livets siste fase bør bo i og benytte de gode områdene.

Aksjonsgruppen ønsker å stenge døren før både politiske og demokratiske prosesser har kommet i gang. Vi har tiltro til at våre folkevalgte politikere i Bergen ikke lar seg presse til å stenge ute demente og barnefamilier fra et område som allmennheten vil ha stor nytte av å kunne bruke på en aktiv og helsebringende måte.

Området er lite brukt. Både aksjonsgruppen og fagetaten i Bergen kommunen har, uten noen form for dokumentasjon, beskrevet at området er mye brukt.

Det bør være til stor ettertanke at det kun var 30 voksne personer (i tillegg til barn) som møtte frem til aksjonsgruppens folkemøte på søndag 26. august 2018. Det er en forsvinnende liten del av Åsanes over 41.000 innbyggere. Aksjonen hadde vært planlagt i flere uker på Facebook og med oppslag og invitasjon de fleste steder i Åsane.

Legatets formål er å drifte og vedlikeholde eiendommen på en forsvarlig måte og med et tilleggsformål om å bidra til å støtte personer med «nervøse lidelser, fortrinnsvis fra Handelsstanden».

Ordlyden i vedtektene må forstås i samsvar med dagens samfunnsutvikling. Det er ikke noe profittmotiv eller kapitalsterke legatarer som vil tjene på en eventuell utbygging. En utbygging vil tvert imot kunne sikre at legatet kan ivareta sitt formål på en bedre måte.

En demenslandsby i et sammensatt bomiljø vil møte fremtidens behov. Eldre vil utgjøre en stadig større del av Bergens befolkning i årene som kommer.

Alle de politiske partiene i Bergen har omtalt eldre i sine partiprogram. I partiprogrammet til Kristelig Folkeparti beskrives blant annet; «KrF vil at sykehjem og eldreboliger skal etableres i stimulerende miljø, for eksempel ved å samlokalisere sykehjem og barnehage.»

En mulig tilrettelagt landsby vil kunne inngå som en del av en samlet utbygging. Forslaget sikrer beboerne bygninger og uterom for økt aktivitet, mestring og økt trygghet. Samarbeid og synergi med lokalmiljøet, som barnehage, skole, helseinstitusjoner og næringsliv, vil kunne gi en god effekt.

Bystyret i Bergen har vedtatt et strategisk temakart som beslutter at det skal skje en mer konsentrert boligbebyggelse langs kollektivtraseer. De berørte områdene til Rasmus Meyers legat svarer på dette politiske vedtaket. En slik utvikling er også i samsvar med nasjonale retningslinjer for byutvikling i de største byene i Norge og vil kunne bidra til å redusere biltrafikken.

Det vil derfor absolutt være godt i fremtiden å bo på Åstveit og i Åsane hvis vi sikrer at flere mennesker får mulighet til å benytte seg av gode og tilrettelagte friluftsområder. Da må vi hindre at en liten gruppe i realiteten får en eksklusiv rett til bruk.