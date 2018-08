La oss se litt på nordmenn og om vi er bedre enn disse turistene som kommer til Norge ...

I dag (onsdag 8. august) kan vi altså i Bergens Tidende (og i mangfoldige andre nettaviser) lese om Svein Ingvald som fikk nok av cruiseturister og følgelig kjente på behovet for å blotte seg for turistene samt dele bildet av blottingen på sosiale medier.

Nå har nemlig begeret rent over for 71-åringen, som på familiestedet i Olden i Nordfjord hadde observert syv cruiseskip gjennom uken, og det var tydeligvis syv for mange. Problemet er visstnok at cruiseskipene ikke behandler miljøet og naturen etter hans standard.

Svein Ingvald er ikke den første til å klage på cruiseturistene. Skipene forurenser, både miljøet og det estetiske, og attpåtil bruker ikke cruiseturistene noe penger i Norge, og i Stavanger er cruiseturistene så vågale at de ser inn vinduer og brevlukene til beboerne i Gamle Stavanger.

Anders Fretheim

Klart det er irriterende, men er det ikke på tide at nordmenn lærer å feie for egen dør før man går ut og høylytt kritiserer (cruise-)turistene?

Noen år tilbake var det tyske bobiler som var problemet. De hadde mat for to uker med seg i bilen, og når de kjørte på de smale veiene, så nektet de å slippe forbi andre (norske) bilister. Det eneste de betalte var bompenger, og knappest det.

Så, la oss se litt på nordmenn og om vi er bedre enn disse turistene som kommer til Norge. Vi har flere ganger i sommer kunne lest om russen som reiser til Kos og Ios for å slåss. Nei, ikke bare det: De skal også drikke seg fulle, og mange av jentene blir dopet. God stemning, med andre ord! Nei, ikke for dem som bor der, eller de andre turistene som også kunne tenkt seg en gresk ferie i år. De tar seg til rette og enser ikke at deres handlinger får konsekvenser. Nå er også Kripos kommet på banen for å finne ut av hva det er nordmenn holder på med!

Russen er unntaket, sier du? Ja, ok. Hva med alle nordmenn som reiser til diverse sydenland bare for å ikke bruke én krone (eller euro da)? Det heter «all inclusive», eller cruise på land, om du vil. Mange nordmenn kjøper altså en tur til utlandet der alt er inkludert, både mat, drikke, overnatting og basseng. Det er så enkelt, nemlig. Og barna liker det. Det er nok ikke like enkelt for den spanske familierestauranten 100 meter fra hotellet som ikke lenger klarer å drive bedriften de har hatt de siste 80 årene.

I tillegg har nordmenn lagd seg flere kolonier i Spania, der vi krever norsk mat, norsk språk, norske skoler og norske sykehus. Kan tenke meg at spanjolene synes det er stas ...

Poenget mitt er at nordmenn på ingen måte er noe bedre enn disse (cruise)turistene. Det er absolutt ingen grunn til å blotte seg for turistene som har lyst til å se vakre Norge. De drikker seg ikke dritings og slåss i hytt og vær, og de lager heller ikke egne kolonier i landet vårt.

Og en liten oppfordring til slutt: Vær så vennlig å gå av den høye hesten, fei for egen dør, fjern bjelken i eget øye før du kritiserer flisen i øyet til (cruise-)turistene.