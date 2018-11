DEBATT: Heldigvis er ikke verden alltid slik den fortoner seg fra et skrivebord i Ytre Sandviken.

NHH-professor Øivind Nilsen hevder i BT 7. november at vindkraftverk gir liten økonomisk gevinst til lokalsamfunnene. Denne påstanden lander han på etter å ha gjennomført en studie i Tyskland. Heldigvis er ikke verden alltid slik den fortoner seg fra et skrivebord.

I Norge finner vi mange eksempler på at Nilsen tar feil. På Fosen i Trøndelag har man snudd fraflytningen, og man opplever en reell vindkraftboom. I Egersund har permitterte fått tilbake jobbene sine, og arbeidsledigheten i kommunen har gått kraftig ned som følge av vindkraftutbyggingen.

Nei, det vil ikke jobbe flere hundre med daglig vedlikehold av et vindkraftanlegg, og godt er det. Men dersom Nilsen på ramme alvor mener at de 10-15 direkte arbeidsplassene et typisk norsk vindkraftanlegg gir i driftsfasen er ubetydelig, vil jeg gjerne få invitere Nilsen med på en liten rundreise for å snakke med dem som jobber med vindkraft.

Hallvard Lyssand

Det er litt merkelig at Nilsen ikke har tatt seg bryet med å sjekke norsk forskning på det han har studert. Norconsult har gjort nettopp dette, og deres funn er helt motsatt av hva Nilsen påstår. Norconsult har fulgt fire norske vindkraftprosjekter over flere år, og finner blant annet at den norske andelen av verdiskapningen i driftsfasen ligger på opp mot 90 prosent. For alle fire verk ligger den lokale andelen av verdiskapningen fra 45 prosent og høyere. På Smøla er den lokale andelen 74 prosent!

Norsk vindkraft vil de neste årene genere mange tusen årsverk. I mange årtier fremover vil norsk vindkraft bidra med et betydelig antall arbeidsplasser over hele landet. Kvalifisert personell vil drifte anleggene, og en lang rekke varer og tjenester vil bli etterspurt, til glede for mange lokalsamfunn.

Det er irrelevant hva Nilsen tror om hvorvidt vindkraftverk blir attraksjoner: Vi vet allerede at de blir det. Møllestua på Bessaker er Fosens mest besøkte turmål, og folk strømmer til de forskjellige anleggene for å benytte seg av internveiene som turmål. Hvis ikke Nilsen tror på det, kan han få bli med på en omvisning på for eksempel Smøla. Der har antallet gjestesenger gått fra 50 til 450 fra anlegget ble bygget. Der er tross alt der hvor anleggene står, man får se de faktiske ringvirkningene de skaper - ikke fra et kontor i Ytre Sandviken.