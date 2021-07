BT bør vurdere å kutte ut kommentarfeltet

Det har blitt en boltreplass for negativitet og svada.

John Glenn Robertsen mener det er langt mellom de gode debattene i kommentarfeltene. Foto: PRIVAT

John Glenn Robertsen Nesttun

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Undertegnede har lest mange gode artikler i avisen opp gjennom årene – være seg fra redaksjonen selv eller kronikker og debattinnlegg fra privatpersoner, politikere, organisasjoner og andre. Det er med på å gjøre avisen god.

Men jeg vil hevde at kommentarfeltet har utspilt sin rolle. Det har blitt en boltreplass hvor det for mange er viktigst å kommentere negativt (på alt mellom himmel og jord) og hvor fakta og vitenskap blir sett på som falske nyheter. En god artikkel fortjener rett og slett ikke slikt svada, og her bør redaksjonen ta en runde med seg selv og spørre hva de ønsker.

Flere og flere redaksjoner har kuttet ut kommentarfeltet. Da Fædrelandsvennen tok grep, skrev sjefredaktør Eivind Ljøstad at det er ikke mulig å ha en saklig debatt om viktige forhold i samfunnet. Det er flere år siden Dagbladet måtte gjøre det samme.

Du skal lete med lupe etter et kommentarfelt som er preget av en god, saklig og oppløftende meningsutveksling. Valgkampen er rundt hjørnet.

Bør BT legge ned kommentarfeltet? Si din mening i – ja, nettopp – kommentarfeltet!