Fordreid virkelighet fra Bjørn Lomborg.

Denne innsjøen i Suesca i Colombia har tørket helt inn etter flere år med lite nedbør. Klimaendringene får store konsekvenser også for verdensøkonomien. Foto: Fernando Vergara, AP/NTB

Knut Mork Skagen Styreleder, Legenes klimaaksjon

Bjørn Lomborgs fremstilling av klimakrisen er farlig. Han er kjent for å legge frem såkalte økonomiske realiteter som er i beste fall sterkt fordreide utgaver av tallene det refereres til, og i verste fall rent oppspinn. Lørdag 27. februar slapp han til i Bergens Tidende med et debattinnlegg der han på nytt fremsetter sine fantasier.

Det er ikke et «optimistisk» estimat at New Zealand må bruke 16 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt årlig for å nå sine nullutslippsmål. Analysen Lomborg viser til, konkluderer med at en nedgang på 16,8 prosent er det mest pessimistiske utfallet, mens en oppgang på 0,9 prosent også er mulig.

Bjørn Lomborgs fremstilling av klimakrisen er farlig og inneholder flere unøyaktigheter, ifølge Knut Mork Skagen, styreleder i Legenes klimaaksjon. Foto: Privat

Og ja, EU skal bruke 25 prosent av sitt budsjett, og Joe Biden vil bruke 1500 dollar pr. amerikaner pr. år (over fire år), på klima. Men ikke kun for å få ned klimagassutslipp, slik man får inntrykk av fra innlegget til Lomborg.

I begge tilfeller er pengene del av en omfattende plan for å skape mer bærekraftige, rettferdige samfunn, med arbeidsplasser og velferd nok til alle, samtidig som man motarbeider global oppvarming og naturødeleggelse.

Den farligste av Lomborgs påstander er likevel at global oppvarming ikke er så ille. Han gjentar den samme påstanden i mediene til det kjedsommelige: «FNs klimapanel finner at dersom vi ikke gjør noe, vil den samlede innvirkningen på klimaet i 2070-årene svare til en reduksjon i inntekt på 0,2–2 prosent.» Dette tallet henter han fra en svært begrenset modell FNs klimapanel regnet på i 2014, uten å kommentere modellens feil og mangler, og uten å vise til oppdaterte tall.

Den danske statistikeren Bjørn Lomborg tror på menneskeskapt global oppvarming, men hevder at konsekvensene blir mindre enn mange advarer om. Foto: Christopher Patrick Grant / AP

Allerede i 2015 publiserte Nature en analyse som kom fram til et helt annet resultat: At dersom vi ikke gjør noe for å påvirke global oppvarming, kan inntekter globalt reduseres med 23 prosent innen 2100. Nedgangen er langt fra rettferdig fordelt: I det globale sør, som rammest hardest av temperaturøkninger, kan man se for seg inntektstap på 75 prosent. Analysen tar ikke engang høyde for faktorer som naturkatastrofer, økt havnivå og helsetap.

Lidelse og død er nemlig noe Lomborg heller ikke sier noe om, med sitt ensidige blikk på økonomisk vekst. Forbrenning av fossile energikilder fører til enorm helseskade, både gjennom global oppvarming og luftforurensning.

Verdens helseorganisasjon er tydelige på at helsegevinst alene gjør det lønnsomt å begrense global oppvarming til under to grader Celsius. Oppdaterte økonomiske analyser som tar høyde for helsetap, konkluderer med det samme.