Skjold ødelegges – minutt for minutt

Privatpersoner får avslag på å sette inn et ekstra vindu, utbyggere kan plassere høyblokker i andres hager.

Folk er slitne av å kjempe for å bevare området, kjempe mot økt trafikk, flere høye bygg og fjerning av grøntområder, skriver Marianne Nygaard Årdal. Foto: Privat

Marianne Nygaard Årdal Skjold

Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Høye blokker «popper» opp langs bybanen. Utbyggere har utvilsomt fått frie tøyler, lave utgifter og maksimal inntjening. Om det kan kalles vakker arkitektur kan diskuteres. For et par år siden var det epleslang langs skoleveien som gjaldt, nå er det hamburger fra Matgal som gjelder. Noen kaller det fortetting. Jeg kaller det trist.

Det skulle bli familieboliger, men de små og dyre leilighetene var det pengesterke eldre som kjøpte. Overrasket? Hva gjør man så? Utbygger vil ha flere blokker. Overrasket?

Utbyggere jobber fulltid med å skreddersy bygg og søknader. Det er jobben deres, og dette kan de. De har kommunen og politikerne i sin hule hånd. Ingen kan stoppe dem så lenge det er langs bybanen. Det kalles fortetting.

Men hvem skal ta kampen for dem som bor her, for bomiljøet og fremtiden til barna? Kan vi i det hele tatt kalles en motpart? Folk er sliten av å kjempe. Kjempe for å bevare området, kjempe mot økt trafikk, flere høye bygg og fjerning av de få grønne områdene som er igjen her.

Utbyggerne har kommunen i sin hule hånd, mener innsenderen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Privatpersoner får avslag bare de tenker på å bygge ut eller sette inn et ekstra vindu, mens utbyggere kan plassere høyblokker i andres hager. Forstå det den som kan. Utbygging har blitt en kasteball mellom kommunen og politikerne, og de skylder på KPA (kommuneplanens arealdel). Dette må dere slutte med.

Det står mye annet i KPA enn fortetting for enhver pris. De som kommer seirende ut av dette er de store utbyggerne.

«Området på Skjold blir totalforandret» er utbygger sin overskrift. Men hva ønsker de som bor her? Når er det nok for ett og samme område?

Skjold raseres og det kalles fortetting.