Jeg vil ikke ha et samfunn der det er lettere å ansette menn enn kvinner

Fremtidens gutter og jenter fortjener at vi sikrer at også fedre får være hjemme med barna.

Ukene som er avsatt til far, ble ikke tatt fra mor, skriver Rasmus L. Rasmussen i sitt svar til KrF-politikeren. Foto: Privat

Rasmus L. Rasmussen Fylkestingsrepresentant, Vestland Arbeiderparti

I et leserinnlegg i BT slår nestleder i Askøy KrF, Anna-Marie Kjøde Olsen, fast at det bare er mor som er gravid, føder og ammer. Vi må ta hensyn til de biologiske realitetene, skriver hun. Og derfor blir nestlederen sur når noen argumenterer for at far skal ha like mye rett til permisjon som mor. Det gjør meg sur.

Jeg har kalt meg selv feminist så lenge jeg har hatt en eller annen form for politisk bevissthet. Jeg har gått i tog på 8. mars og jeg har slengt ut av meg alle flosklene som hører med.

Men nå er det personlig. Etter jeg ble far til to små nydelige jenter, er jeg ikke bare sur, som nestlederen fra Askøy. Jeg er rasende. Og livredd. For jeg vet at til tross for at det er mer sannsynlig at jentene mine vil få gode karakterer og komme seg gjennom skolekvernen enn sine jevngamle guttekompiser, så vil de møte helt andre utfordringer enn dem.

Noen av de utfordringene vil handle om idioter som ikke kan oppføre seg. Men mange av dem vil handle om et samfunn som systematisk bidrar til at livet blir mer utfordrende for dem, bare fordi de er jenter.

Det kan handle om lønn. Det kan handle om helse. Og det kommer til å handle om mulighetene på jobbmarkedet. Og akkurat derfor er permisjonsrettighetene så viktig.

Innsenderen vil gå i tog for å sikre at også fedre får være hjemme med barna. Illustrasjon: Shutterstock / NTB

All den tid kvinner har et større ansvar, enten det er selvpålagt eller kulturelt eller historisk betinget, for permisjon knyttet til barnets første leveår, vil det være en langt større risiko å ansette kvinner enn menn. Et slikt samfunn vil ikke jeg ha.

Det er likevel ikke det viktigste argumentet her. Slik Olsen argumenterer, så kan en jo få inntrykk av at de ukene som er avsatt til far, ble tatt fra mor. Slik er det ikke. Pappaperm-ukene kom i tillegg til permisjonen som tidligere var forbeholdt mor. Først fire uker ekstra i 1978. Og så utvidelser og innskrenkinger de siste årene.

Vi har fått et velferdsgode som skal sikre at også fedre får være hjemme med barna, og disse ukene vil altså Olsen og andre likesinnede ta fra far og gi til mor. De pakker det selvsagt inn og kaller det fleksibilitet for familien. Men det er med foreldrepermisjon som det meste annet. Fint gavepapir forandrer ikke et råttent innhold.

Jeg skal gå i tog igjen når verden blir normal. Jeg skal rope om likelønn og hele stillinger og kvinnehelse. Og om pappaperm. Det fortjener fremtidens gutter. Og ikke minst fremtidens jenter.