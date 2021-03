Mørkemenn som prøver å kneble kjærligheten

Tilsvar til stiftelsen MorFarBarns annonse.

Det er denne annonsen Jahn-Ove Johansen reagerer på. Den sto på trykk i BT lørdag 20. mars. Foto: Faksimile, BT 20. mars

Jahn-Ove Johansen Tobarnsfar og valgkampansvarlig i Rødt Bergen Sentrum

Lørdag 20. mars hadde den konservative stiftelsen MorFarBarn en helsides annonse på trykk i BT hvor de argumenterte mot en fiktiv «Pride-ideologi».

I 2016 hengte den høyreekstreme gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen opp et banner i Kristiansand hvor det sto «Knus homolobbyen».

Det virker som stiftelsen MorFarBarn, også tilhørende i Kristiansand, villig har lyttet til nazistenes budskap mot en fiktiv fiende. I god ekstremkristelig tradisjon.

For dette er menneskebildet som stiftelsen forsøker å selge deg som leser: Et menneskefiendtlig verdenssyn hvor homofile er en trussel mot den heterofile normen.

Så hvor er da trusselen som stiftelsen MorFarBarn, ser på høylys dag? Hva er det minoritetene skeive og transpersoner truer?

Kjærligheten sprenger alle grenser og viser finger til alle som vil legge bånd på den, skriver Jahn-Ove Johansen. Foto: Privat

Jo, trusselen er mot disse trossamfunnenes løgnaktige makt over kjønnsrollemønstrene våre.

Disse mørkemennene minnes med glede en tid hvor mor sto på kjøkkenet og tok amfetamin for å holde seg slank for far i stuen til tross for at hun hadde presset ut åtte unger. Familien var gudfryktig og far hadde all makt. Og ingen skulle utfordre kjønnsrollene.

Les også Thanushan Nagendran: «For meg var det ei skam å vere annleis på bygda»

Ikke sønnen, som dro ut som sjømann som 17-åring og elsket menn i skjul i mange havner helt til han ble mishandlet til døde i et smug.

Ikke Maria, som tok sitt eget liv fordi hun innerst inne var Morten og egentlig ikke så for seg en fremtid i et dødt ekteskap med en mann hun verken begjærte eller elsket.

Slipper man kjærligheten fri, får man parader i dens navn, skriver innsenderen. Her fra Pride-paraden i Bergen i 2016. Foto: Tor Høvik (arkiv)

For den ene og absolutte sannheten er at kjærligheten er grenseløs. Den sprenger alle grenser og viser finger til alle som vil legge bånd på den. Forsøker man å binde den vil mennesker dø i sorg og ensomhet i skyggene. Slipper man den fri, får man parader i dens navn.

Dette har organisasjonen Åpen folkekirke som stiller til kirkevalget forstått. Derfor vinner de også hvert kirkevalg. Hvorfor? Fordi troen på kjærligheten er sterk i den norske kirken.

I god retorisk tradisjon spør stiftelsen MorFarBar: «Er det grunn til å håpe at bevisstgjøring, kunnskap og åpen dialog kan bidra til gode løsninger i disse fundamentale spørsmålene?»

Svaret er ja. Men fundamentalistisk, konservativ og menneskefiendtlig tro samt dens representanter, som stiftelsen MorFarBarn er, har ingen plass i den samtalen.