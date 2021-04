Bør vi frykte algoritmene?

Svaret er et klart nei!

«Algoritmer er designet av mennesker. Derfor er det i vår makt og vår plikt å få dem til å fungere på den mest hensiktsmessige måten», skriver innsenderne. Illustrasjon: PabloLagarto / Shutterstock / NTB

Fedor Fomin Professor i algoritmer, Institutt for informatikk, UiB

Pinar Heggernes Professor i algoritmer, Institutt for informatikk, UiB

Marija Slavkovik Professor i kunstig intelligens, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Hver gang vi bruker ulike apper på mobilen vår, genereres det data om oss uten at vi alltid er klar over det, som så blir matet til kraftige algoritmer som kan avsløre mye personlig informasjon om oss.

Stadig oftere hører vi om algoritmer med uønsket oppførsel. Algoritmer som diskriminerer kvinner i jobbsøknader, algoritmer som oppfører seg både sexistisk, rasistisk og fordomsfullt, og som gjør feil når de skal estimere karakterer for elever. Facebook, Twitter og Google måtte i 2018 forklare seg til det amerikanske senatet om hvordan algoritmer ble brukt til å presentere selektiv og tilpasset valginformasjon for ulike brukere.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg måtte svare for i Senatet om Cambridge Analytica-skandalen i 2018. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Hvordan har det seg at teknologien som er ment å hjelpe mennesker, i stedet florerer med partiske algoritmer?

En algoritme er en rekke med presise instruksjoner for å løse et problem, lage et verktøy eller tilby en tjeneste. Med den økte tilgangen til enorme datamengder er algoritmene i dag designet for å studere, finne sammenhenger og konkludere fra disse dataene. Slike algoritmer danner grunnlaget for kunstig intelligens og maskinlæring, og vi kan, litt forenklet, si at disse algoritmene lærer av dataene som blir matet til dem.

Kriterier som kulturell bakgrunn, kjønn, inntekt, utdanning, skatt, rulleblad, postnummer og liknende påvirker hvordan hver av oss blir oppfattet av andre mennesker. Slik informasjon kan avgjøre hvordan vi blir behandlet av en mulig arbeidsgiver, av politi, helsevesen eller rettsvesen.

Når denne type informasjon blir matet til algoritmer som skal automatisere ulike typer saksbehandling, vil algoritmenes oppførsel kunne gjenspeile menneskelige fordommer. I visse situasjoner kan algoritmer forsterke eksisterende fordommer og dermed skape enda mer diskriminering. De kan medføre polarisering av meninger, forstyrre demokratiet og gjøre de mest sårbare i samfunnet vårt enda mer utsatt for urettferdig behandling.

Bør vi da frykte dem? Svaret er et klart nei! Når det kommer til stykket, er en algoritme ingen magisk eller mystisk skapning som lever sitt uavhengige liv, uansett hvor komplisert den måtte være. Algoritmer er designet av mennesker. Derfor er det i vår makt og vår plikt å få dem til å fungere på den mest hensiktsmessige måten.

Fedor Fomin (fra v.), Pinar Heggernes og Marija Slavkovik mener at kunstig intelligens i all hovedsak er et gode for samfunnet. Foto: Privat

Algoritmer bringer med seg kolossale muligheter, ikke bare i våre daglige liv i form av produkter, verktøy og tjenester, men også for å forstå vitenskapelige sammenhenger. Mange forskningsresultater oppnås i dag takket være algoritmer for kunstig intelligens som er i stand til å finne nye sammenhenger og ny innsikt i store datamengder. På denne måten får vi store vitenskapelige fremskritt mye raskere enn vi ellers ville være i stand til.

For å designe rettferdige algoritmer og bruke dem til det beste for samfunnet, må vi forstå alle deres mulige menneskelige og samfunnsmessige påvirkninger. Samfunnsutviklingen endrer seg raskt, og den omfattende daglige bruken av kunstig intelligens er fortsatt et ganske nytt fenomen. Når algoritmer påvirker folks liv direkte, er det viktig å utforme algoritmer som tar hensyn til grunnleggende sosiale verdier som rettferdighet, upartiskhet, privatlivets fred, sikkerhet, ansvarlighet og pålitelighet. Dette er ingen lett oppgave.

Vi trenger en presis forståelse og beskrivelse av disse verdiene for at vi skal kunne få algoritmer til å ta hensyn til dem. Dette er en utfordring som IT-eksperter alene ikke kan løse. Det krever felles forskningsinnsats fra samfunnsfagene, humaniora, juss, etikk og andre deler av teknologi- og realfagene.

Vi må også tilpasse dagens utdanningssystem for å håndtere utfordringene og utnytte mulighetene med algoritmer og digitale løsninger. Vi må passe på at nye generasjoner med programmerere, teknologer, ingeniører og IT-eksperter har kontinuerlig søkelys på etiske spørsmål, rettferdighet og upartiskhet.

Vi trenger god kjønnsbalanse og mangfold innenfor disse yrkene for å representere alle deler av befolkningen i utvikling av digitale løsninger. Vi må også passe på at nye generasjoner med leger, advokater, journalister, saksbehandlere, økonomer og politikere forstår grunnleggende algoritmiske prinsipper.

Bergen er i en unik stilling til å lede dette arbeidet i Norge. Universitetet i Bergen har sterke fagmiljøer som arbeider med forskning og utdanning innen algoritmer og kunstig intelligens, samt sosiale, kulturelle og etiske dilemmaer knyttet til disse, ved en rekke institutter på tvers av flere fakulteter. Sammen med de andre utdanningsinstitusjonene, offentlig forvaltning og næringslivet i Bergen, er vi i en særdeles sterk posisjon til å bidra til en sunnere digital samfunnsutvikling.

Derfor mener vi at den digitale fremtiden ser lys ut og at vi ikke trenger å frykte algoritmene.