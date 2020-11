Brukte munnbind kan bidra til smitteoverføring

Ingen vet hvilke munnbind som brukerne kaster fra seg utendørs, som kan ha virus på seg.

Brukte munnbind er blitt et godt synlig avfallsproblem, skriver innsender Trygve Hillestad, og i verste fall er de smittefarlige. Foto: Jil Yngland / NTB

Trygve Hillestad Bergen

Brukte munnbind er allerede blitt et godt synlig avfallsproblem i Bergen. Langs turveier, på busstopp, utenfor dagligvarebutikker og utenfor Haukeland universitetssjukehus kan en finne brukte munnbind på bakken.

Poenget med bruk av munnbind er todelt: Å hindre at potensielt koronasmittede sprer smitte, og å beskytte de som ikke er smittet mot å puste inn virus fra potensielt smittede.

I verste fall kan brukte munnbind være kontaminert med koronavirus, enten fra brukeren selv eller fra en smittet. Er munnbindet da å regne som smittefarlig?

I helsevesenet behandles smittefarlig avfall med den største varsomhet. Gul emballasje for smittefarlig avfall er velkjent.

Selv om de fleste brukte munnbind mest sannsynlig ikke er tilført koronavirus, er det likevel ingen som vet hvilke munnbind som brukerne kaster fra seg utendørs, som kan ha virus på seg.

En amerikansk forskergruppe har avdekket at influensavirus kan holde seg i live i opp mot 24 timer på papp, mens det overlevde i opptil tre døgn på plast og rustfritt stål.

Koronaviruset er ikke særlig forskjellig fra andre influensavirus med hensyn til overlevelse. Med andre ord er det grunn til å anta at koronavirus kan holde seg i live i rundt ett døgn på papirmunnbind, angivelig enda lenger ved lave temperaturer.

Så lenge vi er pålagt å bruke munnbind på en del offentlige steder for å hindre smittespredning, må derfor påbudet følges opp med sikker avfallshåndtering.

Hvis ikke, er det et potensial for at brukte munnbind i verste fall kan bidra til smitteoverføring av koronavirus.

Brukte munnbind som er kastet utendørs, kan friste nysgjerrige barn til i beste fall å plukke det opp fra gaten for å se på det, i verste fall ta det på seg. I begge sammenhenger er muligheten stor for å bli smittet, hvis munnbindet er kontaminert.