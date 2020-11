Godt voksne folk, skjerp dere!

Dere gjør narr av alvoret i smittesituasjonen.

Det er sjokkerende å se måten mange mellom 50 og 70 år oppfører seg på, skriver innsenderen. Foto: NTB

Håkon Johansen Bergen

Kjære alle sammen! Eller, det vil si, nesten alle sammen.

Jeg tenker mest på dere som er cirka mellom 50 og 70 år, og som bagatelliserer hele koronasituasjonen. Nå gjelder ikke dette alle mellom 50 og 70 år, men en god del av dere.

Jeg jobber på et av byens serverings- og konsertsteder og har siden vi åpnet igjen etter nedstengningen, fått god empiri på dette med å se hvordan allmenn respekt for smittevern og smitteverntiltak foregår i praksis.

Jeg er rystet.

Hadde jeg bare holdt tellingen på alle gangene folk har himlet med øynene og lirt av seg slengbemerkninger når jeg har minnet dem om smitteverntiltakene vi gjør.

Uke inn og uke ut må vi innrette oss etter nye regler og retningslinjer. Etter hvert tror jeg vi i serveringsbransjen kunne ha bistått FHI med «forskningen» vår på smittevern.

Dette skulle være en dugnad, ikke sant? Dere legger skylden på alle andre og gir totalt blaffen selv. Nå er ikke smittespredningen bare deres feil, men dere har i hvert fall to hender, og det er dusinvis av klemmer med i bildet.

Hver helg ser jeg gjester hos oss som går bort til bekjente på andre bord, og sier muntert: «E vi klemmevenner? Ja, det e vi.»

Hver gang ender det med klem og latter, gjerne med munnbindet under haken. «Å, kan eg ikkje sitte der? Faen, kan eg sitte her, då?» (Flytter stolen en centimeter.)

Jeg gir alltid beskjed, og opplever hver gang at det er jeg selv som er idioten.

«Funker det om man har munnbindet på ørene? Hehe.» (Mann, cirka 60 år.)

De yngre gjestene våre har oppført seg nærmest eksemplarisk de siste månedene. Det virker som de skjønner alvoret, skriver Håkon Johansen. Foto: Arash A. Nejad

Det holder ikke å skylde på at det er alkohol i bildet, heller, for de fleste dumme kommentarer jeg har fått, har vært ved ankomst.

Og jeg som trodde at det var dere som var i risikogruppen. Jeg trodde at det var de unges oppgave å ofre friheten sin de siste månedene, for at vi skulle ta vare på alle over 50 og dem i sårbare grupper.

Hvor er visdommen? Skal ikke vi yngre alltid høre på dere som er eldre?

Mange av dere har foreldre som nå er innestengte og ensomme på gamlehjem. Bryr det ikke dere i hele tatt? Det kan jo være at dere har lyst å besøke dem snart.

Det er sjokkerende å se måten dere godt voksne oppfører dere på, både på besøk der jeg jobber, men også i butikker, på gaten, i kollektivtrafikken, overalt.

Dere gjør narr av alvoret. De eneste som driter seg ut, er dere selv.

De yngre gjestene våre har oppført seg nærmest eksemplarisk de siste månedene. Det virker som de skjønner alvoret.

Senest i dag hadde jeg besøk av en eldre gjest, og vi diskuterte dette. Hun har selv opplevd å bli ledd av og skjelt ut av jevnaldrende, når hun ikke har villet håndhilse eller gi dem en klem. En av dem var fra lenger nordpå: «Korona, nei, sånt har vi ikke der oppe. Pøh.»

Etter at Bergen nå har fått enda strengere koronatiltak, ser det dystert ut for hele serveringsbransjen.

Ta dere sammen, folkens.

Nå er dette kun en beretning om hva jeg selv har sett over de siste syv månedene. Det kan godt være dere oppfører dere når jeg ikke ser på.

