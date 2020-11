La oss ikke tape på koronamålstreken

Er koronatiltakene ute av proporsjoner? Nei, de er godt egnet og nødvendige.

Sykehusoverlege Jan Brøgger advarer folk mot å tro at koronaviruset bare er litt farligere enn influensa. Foto: Privat

Jan Brøgger Sykehusoverlege og leder i Årstad Høyre

Hurra for oss! Vi ser målstreken nå: En vaksine våren 2021. La oss ikke få et nederlag på koronamålstreken.

Alle land som har forsøkt noe annet enn å slå ned smitten, er skadeskutte. Det landet som kontrollerer smitten nå, står sterkest etter krisen. Hold deg trygg, hold deg hjemme og vent på vaksine.

Smittekurven i Bergen er bratt. Vi står midt i starten av en andre bølge med bratt stigning i smitte og sykehusinnleggelser. Vi har allerede hentet de enkle gevinstene i vår – derfor er stigningen ikke like rask. Men vi har allerede over hundre innlagte, og et raskt stigende antall respiratorpasienter.

Respiratortoppen i april var 100. Vi har bare 500 respiratorplasser og folk til å bemanne de i Norge. Det er da ingen reserver. Alle andre land som har prøvd noe annet enn å kontrollere smitten, opplever store økonomiske og politiske skadevirkninger.

Får vi ikke kontroll med smitten nå, innfører Norge antakelig full nedstengning rundt 18. november 2020.

Hver epidemi må håndteres ut fra sine egenskaper, med vitenskapen som rettesnor. Det ble tidlig klart at korona ikke bare er en litt hard influensa. Korona er mye mer smittsom, og gir mer alvorlig sykdom. Derfor har vi en pandemi. Derfor bryter helsevesenet sammen i land som ikke lar vitenskapen styre.

Lege Jan Brøgger reagerer på kolleger som ikke tar koronaviruset på alvor. Foto: Privat

De virkelige heltene i koronapandemien finner vi på Folkehelseinstituttet og i regjeringen. De brukte vitenskap og fag til å advare Norge akkurat på håret. Hør på fagfolk og regjeringen, de vil oss vel!

Tiltakene har fungert veldig bra – hurra for oss! Gullstandarden er å holde økningen i den totale dødeligheten lavest mulig. Vi ser ennå ikke tegn til økt total dødelighet i Norge. Mange andre land har stor økning i total dødelighet, blant annet Storbritannia, USA, og Belgia.

Til sammen er det minst 160.000 ekstra døde i Europa grunnet korona. Disse tallene ville vært på millioner av døde uten strenge tiltak, som er utenkelig. Tiltakene ville kommet uansett. I Norge var vi kloke og stengte ned i tide.

Næringslivet ville fått en krise uansett. Nå gjelder det å komme igjennom det med minst mulig bulker. Det landet som er minst skadet, starter post-korona-vekstperioden på best mulig måte, både for næringsliv, helsevesen og moralsk.

Munnbind og avstand er stikkord denne høsten. Det må vi fortsette med, mener Jan Brøgger. Foto: Eirik Brekke

Total dødelighet er en brutal måte å styre et samfunn på. Kontroll med smitten gir oss også mulighet til å hjelpe på det som er utenom de harde tallene: Den moralske svikten i å la sårbare dø, forsinket diagnose av kreftsykdommer, dårlig kontroll av kronisk syke, slitasje på helsepersonell, og tapt politisk legitimitet.

Man regner omtrent 25 prosent av befolkningen som sårbar for økt dødelighet ved korona. Frislipp mens man forsøker å skjerme helsepersonell og de sårbare er allerede forsøkt, med dårlig resultat. Kan man la disse i stikken?

Fraværet av millioner av døde setter vår kollektive hjerne under press. Våre hjerner er laget for å se det umiddelbare, ikke for å tenke vitenskapelig om «hva hvis»-scenarioer.

Følg vitenskapen, hold deg og dine hjemme og trygge. Vaksinen er på vei. La oss ikke skyte oss selv i foten på målstreken.