Vestlandet mot koronar

Vi snakka ikkje i utrengsmål. Innflyttarar måtte ikkje koma her og koma her.

Debattinnlegg

Asbjørn Kristoffersen Tidligere journalist i BT

Kvinner kunne setja tolv barn til verda utan nokosinne å ha blitt kyssa og klemt. I min barndom ville ein meters avstand vore null problem. Vestlendingar var som skapte for koronaresistens den gongen alle gjekk på søndagsskulen.

No driv vestlendingar og kliner med folk dei ikkje kunne tenkt seg å formeira seg med. Gamle folk på min eigen alder kysser og klemmer på kreti og pleti, så Huawei og kvarmann ser på. Null avstand, nett som der nede i landa, der folk alltid har drive på på dette viset. Og sjå berre korleis det har gått med dråpesmitten deira.

Når vestlendingar gapar opp og legg heile breisida, i staden for å flytta seg til andre sida av vegen om det skulle dukka opp ein nabo, må det gå gale her i landet også.

Eg er sikker på at Folkehelseinstituttet skulle ønskja at vi heller tok opptatt den gamle skikken med å gå til rettssak mot naboane våre. Dei som trur dei har vegrett over tomta di, og går og trakkar i ditt gras, akkurat som faren deira og bestemora deira gjorde. Du kjenner lusa på gangen.

Den gongen ein småbrukar kunne halda tre advokatar i arbeid, visste vi kven vi hadde med å gjera. Det var vestlending mot vestlending, og Vestlandet mot resten av verda. Det blir smaska i aust og vest, på innflyttarar som austlendingar som utlendingar. Smittevegane er blitt uransakelege. Fullstendig ute av kontroll.

Men vi har ikkje heilt gløymt at avstand er vestlendingars sanne natur. Om ikkje ungane lenger får foten i ræva og må flytta på hybel eller dra til sjøs så snart dei er konfirmerte, blir dei ikkje buande saman med mor og den nye kjærasten hennar til dei er ferdige med doktorgraden. Ein million ferdigkonfimerte nordmenn bur utan selskap med andre enn hybelkaninane. På sjukeheimen krev vi einerom. Vi klumpar oss ikkje saman med halve klanen og heile koronaslekta, som om vi skulle vore utlendingar.

Vestlendingar er best på avstand.