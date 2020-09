Derfor streiker bussjåførene

Vi, som alle andre, må ha en lønn å leve av.

Lønnen må opp, mener Marit Engeseth i Fellesforbundet. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Debattinnlegg

Marit Engeseth Tillitsvalgt Fellesforbundet

Så er streik blant bussjåførene en realitet. I første omgang i Oslo og Viken, men lørdag 26. september trappes streiken opp, og dette vil ramme bussreisende i Bergen og hele Vestland hardt.

Det kan vi bare beklage, men når arbeidsgiversiden ikke vil komme oss i møte i forhandlinger, har vi ikke noe annet valg enn å gå til en lovlig streik.

Bussjåførene i Norge har hatt en reell nedgang i kjøpekraft de siste fem årene. Hovedkravet ligger selvfølgelig på lønn. I vår avtale står det at lønnen skal ligge «mer på linje med industriarbeidere».

Nå er vi nede på cirka 91 % av lovet nivå. Arbeidsgiverne har i alle oppgjør siden tariffavtalens etablering i 2007, hatt mulighet til å tette dette gapet ved en gradvis økning.

Det har det ikke vært vilje til. Nok er nok. Tålmodigheten til sjåførene er brukt opp for lenge siden. Vi, som alle andre, må ha en lønn å leve av.

Når NHO Transport ved Jon H. Stordrange sier at billettinntektene er gått ned grunnet korona, så er det riktig. Men det påvirker selskapene i Vestland i liten grad. Billettinntektene er det Skyss som får. Busselskapene får sine kontraktsinntekter uavhengig av om der er null eller 50 mennesker på bussen.

Kommersielle ruter som Flybussen og Kystbussen er avhengig av billettinntektene, men det er totalt sett en liten del av inntektsgrunnlaget.

Da Norge stengte ned på grunn av korona, ble vi definert som en samfunnskritisk yrkesgruppe. Folk sto på altaner og klappet når vi kjørte forbi. Vi satte stor pris på alle gode ord, men de kan dessverre ikke betale lån eller smøres på brødskiven.

Videre er presset på yrket blitt hardere. Det lages skiftplaner hvor vi i mange tilfeller ikke har tid til å ivareta personlige behov, som å benytte toalett. Vi må veldig ofte spise i bussen. Ofte er vi for sein inn for å parkere bussen etter endt arbeidstid, noe som ikke alltid kompenseres lønnsmessig.

I vår tariffavtale ligger det at uforutsette forsinkelser på inntil ti minutter, blir kompensert i timelønnen. Dette kunne forsvares for mange år siden, da vi hadde større romslighet i hverdagen. Slik er det ikke i dag. Det er ikke spesielt motiverende å stå i kø etter endt arbeidstid når man gjør det på fritiden.

Arbeidsgiverne, via kontraktene med Skyss, legger stadig større krav på sjåførene uten alltid å legge til rette for at de kan utføres skjer innenfor arbeidstid.

Sikkerhetssjekk av buss er vi etter kjøretøyforskriften forpliktet til å gjennomføre hver dag. I Tide er det lagt til rette for dette, men mange andre steder klarer ikke sjåførene å gjennomføre sjekken innenfor arbeidstid.

Rekrutteringen til yrket er veldig vanskelig, samtidig som gjennomsnittsalderen er høy. Jeg skjønner veldig godt at folk ikke har råd til å gå inn i yrket.

Er det riktig at sjåførene skal jobbe dugnad, for at busselskapene skal få grønne tall på bunnlinjen?

