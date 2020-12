Alt jeg ønsker meg til jul, er et møte med ministeren

Denne disputten kunne vært unngått med bedre dialog.

Kulturbyråd Katrine Nødtvedt har invitert kulturminister Raja til et møte med håp om å finne en felles løsning for kulturlivet i Bergen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Katrine Nødtvedt Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

I BTs leder 28. november kritiserer avisen byrådets anbefaling om å begrense offentlige arrangementer, mens kulturministeren to uker senere gikk ut og anbefalte å holde forestillingene i gang.

Det er ikke aktuelt å la kulturlivet lide for en misforståelse mellom oss og ministeren, og selv om Bergen tar regningen i denne omgangen, er alt jeg ønsker meg til jul en bedre dialog om nasjonale koronaordninger i fremtiden.

Denne disputten hadde vi sluppet om Bergen ble lyttet mer til når støtteordningene ble opprettet, og om de nasjonale støtteordninger hadde vært bedre samkjørt med lokale restriksjoner. Når kulturministeren oppfordrer kulturlivet til å holde åpent, fordi de ikke har krav på kompensasjon, forstår jeg at aktørene blir fortvilet.

Løsningen er likevel ikke å justere lokale smittevernregler til å passe nasjonale kompensasjonsordninger. Det må gå andre veien.

Kulturminister Abid Raja, her på besøk i Bergen, blir utfordret av kulturbyråden. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Et forbud mot arrangementer sitter langt inne, og byrådet landet derfor på en sterk anbefaling om minst mulig aktivitet. Dette formidlet vi da vi la frem forskriften, og jeg har gitt den beskjeden til kulturaktører som har lurt på hva de bør gjøre.

Dersom man kunne avlyse burde man det, i tråd med den overordnede målsettingen om å dempe aktivitet og sosialisering i samfunnet.

Å følge denne anbefalingen ble dyrt for kulturlivet, og Bergen tar derfor regningen i denne omgangen. Det har vi ikke råd til i fremtiden. Vår forventning har vært at det lokale kulturlivet ville få nødvendig hjelp fra nasjonalt hold, uansett om de valgte å avlyse eller gjennomføre under de strenge restriksjonene.

Jeg håper kulturministeren takker ja til et møte, så vi kan få skværet opp til det beste for kulturlivet.