Omkamp i Eidsvåg truer fremdriften for Bybanen

Nå må vi følge opp tidligere vedtak.

Debatten rundt den fremtidige bybanetraseen gjennom Eidsvåg (i midten) og Ervik (til venstre i bildet) har tatt fyr de siste månedene. Nå krever utbyggere og beboere lokk over den nye motorveitraseen. Foto: Tor Sponga (arkiv)

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

I et leserinnlegg 8. februar settes kommunens fagfolk sin anbefalte bybaneløsning i Eidsvåg opp mot forslaget fra Rexir Holding. Det er flere viktige forskjeller mellom forslagene.

Rexirs løsning vil ifølge fylkesrådmannen være 1,4-1,8 milliarder kroner dyrere og vil føre til mer utslipp av klimagasser i byggefasen. Det innebærer økt risiko for forurensing av drikkevannet og gir en forverring av forholdene i anleggsperioden for nærmiljøet. Det er stor risiko knyttet til fremdrift og realisering av prosjektet.

Fagetatens forslag er basert på tusenvis av arbeidstimer gjennom flere år, av kommunens egne fagpersoner og innleid kompetanse. Alt i nært samarbeid med andre relevante fagmiljøer. Det er brukt millioner på arbeidet. Forslaget gir mulighet for byutvikling ved å knytte sammen områdene øst og vest i Eidsvåg, har god økonomistyring, og ikke minst: Det er gjennomførbart og sikrer fremdrift av det viktigste tiltaket vi har for å ivareta natur og klima.

Sånn ser Bergen kommune for seg fremtidens Eidsvåg. Rexir ønsker lokk over motorveien. Foto: Illustrasjon: Bergen kommune

Fylkesrådmannen varsler en mulig innsigelse hvis bystyret går for utbyggerens løsning. Det er varsku om at utbyggers forslag ikke er realistisk og setter hele prosjektet i fare. Det er fylket som bygger Bybanen og de har god kontroll på tidsskjema, prosjektering og kostnader. Dette kan de.

Byrådet har også bedt Statens vegvesen om å vurdere forslaget fra Rexir, nettopp fordi vi tar innbyggerne på alvor og ikke vil trå feil i Eidsvåg.

Innsenderne sår også tvil om kommunen har jobbet med løsningen i Eidsvåg i tråd med bystyrets vedtak. Det er ikke rart beboerne er av den oppfatning at bystyrets vedtak ikke er fulgt opp, når bystyrepolitikere selv sprer tvil om fagetatens arbeid. Det er derimot klokkeklart at fagetaten lojalt har fulgt bystyrets trasévedtak.

Byrådets klare mål i denne perioden er å få vedtatt bybane til Åsane, skriver Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Tuva Åserud (arkiv)

I 2018 bestemte byens politikere seg for å fredeliggjøre Sandviken, da var det nødvendig å finne alternative ruter for biltrafikken. Resultatet ble et vedtak om forlenging av Fløyfjellstunnelen med utløp i Eidsvåg. Alternativet var ikke fagfolkenes foretrukne, og det ble allerede da pekt på at dette ville få konsekvenser for potensialet for byutvikling i Eidsvåg.

Det som nå kommer fra kommunens fagfolk kan derfor ikke kalles en omkamp.

Byrådets klare mål i denne perioden er å få vedtatt bybane til Åsane. For å nå det målet må alle partiene i bystyret som faktisk vil ha bybane, stå i konsekvensene av sine tidligere vedtak.

Vi har ennå ikke konkludert, og tar utbyggernes initiativ og innbyggernes bekymringer på alvor. Vi avventer derfor også Vegvesenets innspill før vi konkluderer. En kunnskapsbasert bybanedebatt med fokus på byutvikling, fremdrift og økonomi er sentralt for realiseringen av prosjektet.

Noe annet vil sette hele Bybanen i fare.