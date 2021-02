Gi hjelp fra dag én!

Jeg har fått kroniske skader av spiseforstyrrelser. Mer informasjon og tidligere hjelp er så viktig.

Det snakkes for lite om spiseforstyrrelser, mener Anette Johnsen. Foto: Privat

Anette Johnsen Ung ufør

Det er i en naturfagtime i niende klasse på ungdomsskolen jeg for første gang hører en lærer si en kort setning om spiseforstyrrelser. «Hvorfor er det ofte tannlegen som oppdager om en ungdom kaster opp med vilje?». Jeg rekker opp hånden for en gangs skyld. Dette svaret kan jeg. Det er nemlig noe jeg allerede har holdt på med noen år, å fremprovosere oppkast.

Sett bort ifra en side på powerpointen på barneskolen, et manipulert bilde av en utmagret modell – med en flåsete kommentar om at dette er en med anoreksi, har det vært lite informasjon.

Dette er et av problemene. Det snakkes ikke om. Og når det først snakkes om, er det for sent. Vi leser i disse dager om krisetall både i lavterskeltilbud og i spesialisthelsetjenesten. Vi må på banen før det går så langt. Vi trenger mer informasjon, mer forebygging og ikke minst riktig informasjon.

De aller fleste får ikke hjelp før de har blitt undervektig. Da er allerede tankene såpass fastlåste at tilfrisking blir en vanskelig og tidkrevende prosess.

Spiseforstyrrelser utløses av mange forskjellige årsaker. Det kan starte som en uskyldig slankekur, eller at vedkommende har opplevd mye vondt og trenger en måte å håndtere det på. Uansett årsak, er det viktig å få hjelp tidligst mulig.

Det tok tid før jeg fikk hjelp. Jeg var normalvektig i starten, skjønner du. Det er merkelig det – at en alvorlig psykisk lidelse ikke tas på alvorlig før den har blitt fysisk. Det går ikke opp.

Jeg sitter nå med et liv hvorav halvparten har vært preget av spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser. Jeg har pådratt meg kroniske skader og brukt årevis på sykehus. Kampen er ikke over. Jeg kjemper fortsatt alt jeg har.

Heldigvis har jeg et godt hjelpeapparat rundt meg i dag. Det er alfa omega. Jeg hadde nok ikke kunne skrevet denne teksten om jeg ikke fikk hjelpen jeg har fått de seneste årene. Men jeg kan ikke unngå å tenke på hvordan ting hadde vært om jeg fikk denne hjelpen fra dag én.