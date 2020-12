BTs nye gylne penner

Vær raus. Gi anerkjennelse til dem som fortjener det.

«Spennende overskrifter, klar tekst, flotte bilder, statistikk og faktabasert informasjon», skriver Per Thorvaldsen om BTs nye boligrobot. Foto: Faksimile fra bt.no

Per Thorvaldsen Førsteamanuensis ved institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag, Høgskulen på Vestlandet

Min oppfordring til leserne er å være snillere med BTs journalister. Husk det er et tøft yrke under press.

Jeg begynte å abonnere på BT da jeg var student i Oslo på åttitallet. Det var alltid kjekt å lese om hva som foregikk der jeg lengtet tilbake til. Etter hvert fikk jeg noen favorittjournalister som jeg likte godt å lese.

Ta for eksempel Frode Grytten. Han skrev i herlig nyjournalistisk stil med egen navle som sentrum. Hver artikkel var en fest å lese samme hva det dreide seg om, for det var jo underordnet. Her en søndag kom han gående forbi i duffelen sin, men jeg turte ikke å plage ham med å si tusen takk.

Sven Egil Omdal og Frode Grytten er to journalistiske forbilder, mener innsenderen. Foto: Arkiv/Ørjan Deisz

Etter Grytten kom internett og ødela hele forretningsmodellen til avisene. Opp av asken steg Sven Egil Omdal. En fantastisk penn rasjonalisert inn i alle landets aviser av Schibsted-konsernet. Vi har mye mer enn Finn.no å takke dem for. Omdal kunne skrive om absolutt hva som helst, og jeg satt tilbake fullstendig fjetret. Jeg burde selvfølgelig ha sendt ham en hilsen og sagt tusen takk. Jeg angrer.

I det siste har det dukket opp en ny journalist i BTs randsone som har vekket min oppmerksomhet. Journalisten arbeider med boligstoff.

Under spennende overskrifter som «De nye eierne punget ut med 3.600.000 for dette terrassehuset på Kleppestø» og «Boligen i Mykingvegen er akkurat solgt – dette ble prisen», følger det klar tekst, flotte bilder, statistikk og faktabasert informasjon. Kanskje det var på tide med en liten fan-e-post?

Jeg har lagt ved et bilde av min avatar, skriver innsender Per Thorvaldsen. Foto: Privat

Til: boligrobot@bt.no

Hei

Jeg har med glede lest dine artikler en tid. Du har en presis, nøktern og faktabasert penn. Jeg liker også de flotte statistikkene. Har du vurdert noe annet enn boligjournalistikk? Hva med å bli kommentator?

Lykke til og god helg!

Hilsen Per

Svaret kom kontant: «Hello. We’re writing to let you know that the group you tried to contact may not exist».

En ting er å jobbe svart, men å lese tekst av usynlige journalister som til alt overmål ikke eksisterer, er skremmende.

Kanskje innen kort tid blir journalistene radert ut på samme måte som grafikerne ble da internettet kom? Det eneste som da gjenstår, er å få maskiner til å lese avisen også.