Psykologens syv råd for julen

Med stort forventningspress kan mange ulike følelser oppstå. Her er syv råd for best mulig jul.

«Forsøk å skape minst én ny juletradisjon», lyder ett av rådene til psykolog Elisabeth Norman. Hun har selv tegnet hypnoseseansen hos psykolog, først publisert på nettsiden Norske hemmeligheter. Foto: Elisabeth Norman

Elisabeth Norman Professor i psykologi, UiB/UiT

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det trengs ingen psykolog for å slå fast at julen er en følelsesmessig krevende tid. De fleste opplever et høyt stressnivå og et stort forventningspress. Når julen endelig kommer, kan mange ulike følelser oppstå. Glede og lettelse kan være iblandet sorg over tidsepoker som er over, mennesker vi har mistet, og skuffelser over alt som ikke står til forventningene.

Her følger syv råd for å mestre den følelsesmessige påkjenningen julen kan medføre:

1 Ikke ha for store forventninger til andre De fleste av oss kan ha håp og ønsker knyttet til hvordan andre skal oppføre seg i julen. Det kan handle om hvem som skal sitte hvor rundt middagsbordet, hvem som skal dele ut julegavene og hvordan. Eller at alle skal spise det samme til julemiddagen. Vi kan også ha forventninger til hva andre skal føle. Kanskje håper du inderlig at bestemor vil bli overlykkelig over den nøye utvalgte gaven du har kjøpt. Eller du tar det som en selvfølge at partneren er like engasjert i julepyntingen som du. Problemet er at mennesker er uforutsigbare. Vi lar oss ikke diktere. Jo mer konkrete forventninger vi har til hverandre, desto større er derfor sjansen for at vi vil bli skuffet. Elisabeth Norman tror det er smart å løsrive seg fra gamle juleforventninger. Foto: Privat

2 Tenk gjennom hva du har behov for i julen Det kan være lurt å heller rette forventningene dine til hva du selv kan gjøre for å ha det bra, snarere enn mot hva du håper at andre kommer til å føle, gjøre eller mene. Har du en julefilm du håper å få sett akkurat denne julen? Eller kanskje du lenge har lengtet etter å sitte i sofaen med en kopp te og en god krim? Det kan være lurt å ta initiativ til å gjøre akkurat de tingene du selv ønsker i julen, og som kan gjennomføres uten at bestemte personer trenger å være med.

3 Husk at dette er en helt ny jul Det er et helt år siden forrige jul. Ettersom tiden går er det ikke bare cellene i kroppen som skiftes ut, men også våre erfaringer, tanker og følelser. Hver eneste opplevelse hver eneste dag, er med på å forme hvem akkurat du er, akkurat nå. Forsøk å løsrive deg fra de gamle forventningene dine til hvordan juledagene skal se ut. Hva du skal gjøre og oppleve og hvordan familiemedlemmer og venner skal oppføre seg. Forsøk også å frigjøre deg fra hva du tror at de rundt deg forventer av deg. Kanskje juledagene kan gi noen helt nye opplevelser og erfaringer?

4 Lag minst én ny juletradisjon Julen handler langt på vei om å gjenskape det som engang var. Vi spiser den samme maten, treffer de samme menneskene, synger de samme sangene og gjentar de samme ritualene år etter år. Dette til tross for at livene våre er i stadig forandring. Vi kan ha opplevd samlivsbrudd, dødsfall og brutte relasjoner i året som gikk. Nye relasjoner kan ha blitt etablert. Med skiftende livsbetingelser åpner mulighetene seg for nye tradisjoner. Vi kan også velge å skape nye tradisjoner innenfor rammer som ikke har endret seg fra forrige jul. Jeg oppfordrer deg til å lage deg minst en ny juletradisjon i 2020. Den trenger ikke å være stor eller krevende.

5 Godta at jul er en tid for alle typer følelser Med alle forventningene knyttet til julen, kan den for mange skape forventningsbrudd, skuffelser og nederlag. Julen kan også bli en tid for sorg og melankoli. Å gå inn i julen med en forventning om at gode og behagelige følelser skal være i flertall, kan bli både urealistisk og vondt. Det gjelder kanskje særlig denne julen, som er preget av koronasituasjonen. Da kan det i stedet lønne seg å på forhånd akseptere og være innstilt på at julen er en tid for alle typer av følelser, også i kombinasjon. Ingen emosjoner er farlige, heller ikke sorg og fortvilelse. Vi er skapt for å tåle dette også. Og alle følelser går over. Dersom du har det vanskelig, gjelder det å akseptere at slik er det akkurat nå. Hvis det blir for mye å bære, bør du søke støtte hos noen du kjenner eller hos hjelpeapparatet.

6 Ta en timeout For mange kan akkurat denne julen oppleves mer ensom enn vanlig. Noen vil feire jul sammen med dem de pleier, mens andre vil feire denne julen i nye sosiale konstellasjoner. Uansett hvordan du feirer julen, vil du kunne oppleve frustrasjoner, irritasjon og tristhet. Det som utløser slike følelser trenger ikke å være så stort og viktig heller. I julen kan selv ubetydelige hendelser sette reaksjonene i sving. At kameraten din jukset i Scrabble eller at svigermor påpekte at surkålen ikke var laget fra grunnen kan være nok. Jeg vil oppfordre deg til å ta deg en timeout når du merker at egne eller andres følelser blir en belastning. Om du velger å gå en tur, legge deg i sengen eller ta deg en tur i garasjen, spiller ikke så stor rolle. Det viktige er å få pause.

7 Øv deg på å møte forventningsbrudd I julen tillater vi oss gjerne å reagere på måter vi ellers ville ha syntes var urimelig. For hva om svigerinnen din plutselig kunngjorde at hun ønsket å droppe pinnekjøttet og heller spise vegansk på julaften? Eller om sønnen din plutselig avslørte at han aldri hadde kunnet fordra smultringer og synes ostepop er ti ganger bedre? Det er ikke utenkelig at flere av oss ville føle oss såret eller skuffet over denne typen forventningsbrudd i julen. Men husk at det er de små, uforutsette tingene som skaper nye minner. Går det an å møte svigerinnens veganske måltid med en åpen nysgjerrighet – kanskje hun vil la deg få smake? Mitt forslag er at du prøver å møte nye erfaringer i julen med den samme nysgjerrige og åpne holdningen du ville ha hatt om du reiste på ferie til et nytt og ukjent sted.