Nei, Høgre! Dette er ikkje berekraft!

Det som berre er bra for Noreg, kan aldri vera berekraftig i det lange løp.

Høgre-minister Henrik Asheim seier til Nettavisen at han bekymra for det han meiner er liberal innvandringspolitikk hos SV, Rødt og MDG. Her er Asheim avbilda på landsmøtet til partiet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Dag Sele Førstekandidat for Partiet Sentrum i Hordaland

Det gjer ein Sentrum-politikar glad når statsrådar vil snakka om berekraft. Og når dei omtaler berekraft i samanheng med flyktningkrisa, kunne ein jo augna eit lite håp om at dei snakka om kva som var sosialt berekraftig i både Noreg og verda elles.

Om den sosiale rikdommen i eit kulturelt mangfald. Om dei berekraftige verdiane i å vita at me som samfunn hadde hjelpt menneske i naud så godt som me kunne og ikkje så lite som me måtte. Om den sosiale og økonomiske berekrafta i eit internasjonalt samfunn der me stiller opp for kvarandre.

Men nei.

Dag Sele er førstekandidat for Partiet Sentrum i Hordaland. Foto: Marit Hommedal / NTB

I Nettavisen 03. juni kan me lesa at «Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og høyere utdanningsminister Henrik Asheim vil gjøre både asylpolitikken og systemet for kvoteflyktningar mer «bærekraftig» for Norge. Færre skal inn til Norge, flere skal få hjelp i nærområdene.»

For Noreg, ja. Sjølvsagt.

Eg ser hermeteikna. Og me burde vel ein gong for alle kunna vera einige om dette: Det som berre er bra for Noreg kan aldri vera berekraftig i det lange løp. Ikkje for Noreg og ikkje for verda elles.

Så på vegner av oss alle som er glade i ordet «berekraft», både sosial berekraft, økonomisk berekraft og klima- og miljømessig berekraft. Og på vegner av dei som kjem etter oss og vil spørja korleis me skjøtta kloden vår, menneskeverdet og den internasjonale solidariteten: Kan me vera så snille å sleppa slik snever, egoistisk og villeiande bruk av dette viktige ordet?

På førehand takk!