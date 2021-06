Arkitekturopprøret er for ensidig opptatt av stil

Vi kan oppnå kvalitet og berikende bymiljøer også i dag, uten å kopiere historisk arkitektur.

D36 i Oslo, av Element arkitekter, viser et bygg som både forholder seg til helheten og de grønne omgivelsene og som skaper vakre steder langs gaten med kvalitet som appellerer til ulik bruk for beboere og nabolag, mener innsenderen. Foto: Element Arkitekter / Finn Ståle Felberg.

Maria Molden Byarkitekt, Bergen kommune

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arkitekturopprøret har tatt en nødvendig debatt ut i offentligheten, og etterspør blant annet vakre omgivelser. Oppslutningen opprøret har fått, viser at vi som arbeider med arkitektur må ta dette på alvor.

Vi hos Byarkitekten ser debatten som sunn og nødvendig, men diskusjonen er for ensidig opptatt av stil.

Man kan analysere og diskutere begreper som «stygt» og «pent», og dessverre er det mye som bygges som ikke holder mål.

Men skal diskusjonen være konstruktiv og bidra til bedre arkitektur bør vi finne håndterbare fakta om hvordan det vi bygger forholder seg til omgivelsene og oss mennesker: Trives vi på et sted eller ikke?

Arkitekturopprøret viser at arkitekter ikke er alene om å ønske vakrere fasader, skriver byarkitekt Maria Molden. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Når nye bygg i gaten fremstår ignorant i forhold til stedet, er det nedstemmende. Vakre omgivelser kan på sin side inspirere og skape stolthet og tilhørighet. Dette kan motivere oss til å ta vare på og gjenbruke bygg.

Det vakre er dermed vesentlig for en bærekraftig byutvikling. Sanselige kvaliteter som form, materialitet og farger påvirker oss som mennesker. Hvordan byens rom og vegger fremstår når vi oppholder oss der, er viktigere enn noensinne siden vi tilbringer stadig mer tid i byen.

Arkitekturfaget kan bidra med løsninger. Opprøret viser at arkitekter ikke er alene om å ønske vakrere fasader. I byggebransjen står arkitekten ofte alene om denne ambisjonen, og i kampen om mye annet drukner ofte dette fokuset. Retten til å utvikle egen eiendom er sterk, men selv om bygninger ofte eies og bygges av private, tilhører byen fellesskapet.

Da trengs en tydelig kommune med klare forventninger. Plan- og bygningslovens skjønnhetsparagraf skal sikre estetiske kvaliteter. En god utøvelse av denne fordrer arkitektfaglig forståelse, noe det kanskje ikke er tilstrekkelig fokus på i den daglige saksbehandlingen i kommunene.

Les også Frode Bjerkestrand: «Bergen trenger et permanent arkitekturopprør»

Vårens debatt om fasader har kritisert modernistisk arkitektur. Modernismen oppsto imidlertid som reaksjon på dårlig spekulasjonsbyggeri fra en tid med kraftig byvekst. Selv om fasadene kanskje var «klassiske», var ikke boligkvaliteten noe å skryte av.

Det var under disse forholdene at Bergen sist gang etablerte byarkitekt. Modernismen var et opprør mot ornament, men søkte også å ivareta menneskelige behov i rommene folk skulle bo i, med fokus på lys, luft og funksjonalitet. Uavhengig av stil er denne omsorgen noe vi bør lære av, og utforme byer og byrom som fungerer enda bedre for enda flere.

Kanskje går det an å lære av fortiden og samtidig bygge noe som reflekterer vår egen tid? I Bergen kan løsningen ligge i satsingen på gåbyen. Vi utvikler en gåby hvor det skal være lett, raskt, trygt og hyggelig å gå.

Slik er vi ekstra oppmerksomme på utformingen av byens gulv og vegger. Det er mange kvaliteter å videreføre fra historisk arkitektur, fra en tid da de fleste beveget seg til fots.

Førsteetasjenes store vindusflater skaper kontakt mellom inne og ute og gjør det interessant å gå forbi, mens fasadenes materialitet deler opp bygget i lesbare størrelser – en menneskelig skala.

Les også Dette er planene som endret Bergen

Før var tomtene mindre, og kvartalene besto av ulike bygg som ga rytme og variasjon. Måten bygget møtte himmelen på var variert, og ikke med lange, monotone linjer som virker dominerende på forbipasserende. Slike kvaliteter og berikende bymiljøer kan vi også oppnå i dag, uten å kopiere historisk arkitektur.

Sluseholmen i København er et eksempel på arkitektur med et vakkert og variert uttrykk, med boligkvaliteter som langt overgår den klassiske arkitekturen.

Bergen kommune har tatt tydelige grep for kvalitet i arkitekturen. Den nye kommuneplanens arealdel legger opp til utvikling i tettere dialog med kommunen, og i 2017 ble Byarkitekten opprettet som fagetat for arkitektur.

Slik gis de fysiske omgivelsene økt betydning og det settes tydelige forventninger til det som bygges. Forventningene er formulert i Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi, som gir en felles plattform for å diskutere arkitektur i Bergen.

Selegrend borettslag i Åsane fremheves i arkitektur- og byformingsstrategien som et av de første eksemplene på alternativ boligbygging i Bergen. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Strategien har navnet Arkitektur+ fordi den etterspør arkitektur som gir noe til omgivelsene. Et hovedmål er nettopp en vakker by. Samspill med omgivelsene, variasjon i fasader, høy materialkvalitet og gode romopplevelser er blant kvalitetene som etterspørres i strategien.

Bergen skal være en vakker og særpreget by som gir stolthet og tilhørighet, og en inkluderende og grønn by som gir livskvalitet og bærekraft.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), som mener strategien «nok er Europas beste arkitekturstrategi», peker også på at Byarkitekten bygger bro mellom det offentlige og næringslivet.

Etableringen av Byarkitekten er et strategisk grep som viser politisk vilje til å sette arkitektur på dagsorden. Dette svaret kom før arkitekturopprøret tok av, og vi har utviklet verktøy som svarer på mange av opprørets bekymringer.

Mange har fulgt med på Bergens målrettede satsing på arkitektur, og det er gledelig å se at også Trondheim, Stavanger og Oslo nå har vedtatt å etablere byarkitekt. For å løfte fokus, etterspørsel og kompetanse for å skape gode byer, er denne rollen et svært nyttig verktøy.