Derfor sa Ryde nei til pilotordningen

Bergen kommune prøver å presse oss ut av markedet.

«Vi var villig til å gå inn i den frivillige pilotordningen på to betingelser. Det sa kommunen nei til», skriver innsenderne fra Ryde. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Espen Rønneberg Daglig leder, Ryde

Johan Olovsson Daglig leder, Ryde

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi har et sterkt ønske om å samarbeide med kommunen om å legge til rette for et tilbud som er bra for brukerne og samtidig ivaretar andre trafikanter og samfunnsinteresser.

Derfor var vi villige til å gå inn i den frivillige pilotordningen på to enkle betingelser: At kommunen ikke ensidig skulle kunne gjøre vesentlige endringer i betingelsene i avtalen, og at den burde tilpasses for å være i tråd med de reglene Stortinget nylig vedtok. Det sa kommunen nei til.

Ryde er eneste norske aktør i det norske markedet i sterk konkurranse med internasjonale giganter. Vi har bygget opp alt fra bunn og er i vårt andre driftsår. For å kunne investere i å forbedre tilbudet for forbrukerne, er vi avhengig av forutsigbarhet.

I de fleste bransjer har man stabile rammebetingelser og et lovverk å forholde seg til. I Bergen har kommunen forsøkt å presse oss inn i en avtale som gir kommunen rett til å se bort fra nasjonale lover og alminnelige trafikkregler, og hvor kommunen har blankofullmakt til å endre spillereglene underveis. Det mener vi er urimelig.

Les også Ryde deltar likevel ikke på kommunens pilotprosjekt

I mediene har det blitt fremstilt som at Ryde prinsipielt er imot tariffavtale. Det er en påstand vi tar sterkt avstand fra. Tvert imot så ønsker vi ryddige arbeidsforhold og en tariffavtale for elsparkesykkel-bransjen velkommen.

Når den ikke finnes, har vi påpekt overfor kommunen det underlige i å kreve at deltakerne i pilotprosjektet må benytte tariffavtale.

I Bergen har Ryde over 50 ansatte som hver dag gjør en fantastisk innsats for å forbedre tilbudet til brukerne i Bergen og andre norske byer. Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi har et oppriktig ønske om å legge til rette for gode arbeidsvilkår, god lønn og en spennende arbeidshverdag.

Det siste året har vi opplevd at Bergen kommune har forsøkt å presse oss ut av markedet fordi vi ikke vil inngå i den «frivillige» avtalen. Da er det ikke mye som tyder på at det er ment som frivillighet fra kommunens side.

Som en liten norsk startup har det vært tøft å stå i denne kampen og bli slaktet av ledende byråkrater og politikere i mediene. Heldigvis lever vi i en rettsstat, og Ryde har vunnet i to av to rettsinstanser over Bergen kommune.

Les også Etter ett års konflikt nærmer Ryde og kommunen seg en avtale. – Vi kommer til å feire.

Etter at Bymiljøetaten i et møte i mai signaliserte at Ryde kunne foreslå endringer til pilotordningen, gjorde vi et siste forsøk på å påvirke avtalen og tre inn i samarbeidet.

Vi kom med en rekke innspill, men stilte kun som krav at avtalen ikke ensidig og vesentlig kunne endres fra kommunens side, og at den burde hjemles i norsk lov. Vi var derfor skuffet da byråden og Bergen kommune i oppfølgingsmøte 11. juni i år likevel ikke var villig til å gjøre endringer i avtalen.

Siden bystyret behandlet og vedtok pilotprosjektet, har det skjedd mye: Kommunen har tapt i to rettsinstanser, det har kommet nye trafikkregler fra Statens vegvesen, og Stortinget har vedtatt nytt lovverk for bransjen. La oss håpe dette vil løse noen av de utfordringene vi har sett.

Ryde ønsker å bidra positivt til dette.