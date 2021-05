Politiet fungerer også under pandemien

Alle kan stole på at vi kommer når det er behov.

«Når politiet får melding om kriminell aktivitet der russen er, kommer vi så fort vi kan», skriver politisjef Morten Ørn. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Morten Ørn Leder for Geografisk driftsenhet Bergen, Askøy og Øygarden, Politiet

At politiet er noe mindre til stede på uorganiserte russetreff i år, skyldes ikke smittefrykt. Når BTs lederartikkel 19.mai bygger på en upresis og feilaktig artikkel i BA, blir det rot.

BTs leder torsdag tar utgangspunkt i at politiet har prioritert ned det forebyggende og tilstedeværende arbeidet mot russen i år. Lederen legger til grunn at politiet gjør dette av smittevernhensyn siden vi ikke er vaksinert. Dette er ikke korrekt. BAs artikkel er bygget på et selektivt utvalg sitater tatt ut av sin sammenheng og gir en unyansert fortelling.

Politiet har egne smitteverntiltak bygget på nasjonale og lokale råd og forskrifter. Daglig gjøres det vurderinger for å redusere smitte for å opprettholde vår operative evne. Blant annet vurderer vi besøk til skoler, åpning av publikumsekspedisjoner, hvem som skal inn til fysisk avhør osv.

Når vi rykker ut på oppdrag, må vi også gjøre visse smitteverntiltak, men alle kan stole på at politiet kommer når det er behov, også under pandemien.

Årets russefeiring i Bergen var lenge et usikkert prosjekt. Politiet har likevel deltatt aktivt i det forebyggende arbeidet siden før årsskiftet og følger russen tett også nå.

Da det ble besluttet at russefeiringen kunne starte 12. mai, kom FHI og regjeringen med smittevernråd til russen. Forutsetningen for feiringen var at russen var sitt ansvar bevisst og fulgte smittevernrådene.

12. mai la vi ut en artikkel på vår Facebook-side der vi minnet om FHI sine russeråd og gjorde det klart at russen måtte ta større ansvar for en sikker feiring. Tilstedeværelsen vår på uorganiserte samlinger ble dermed tatt noe ned.

Når så russen, spesielt i Hordnesskogen, frasier seg ethvert ansvar og bryter med forutsetningene, oppstår det risikosituasjoner. Et dilemma blir da om vi ved mer aktivt nærvær skal legge til rette for, og dermed legitimere brudd på forutsetninger, smittevernråd og anbefalinger. Dette har vi veid frem og tilbake i forkant av 12. mai, og vi vurderer situasjonen tett.

Første skritt for å avbøte situasjonen innebærer å stenge deler av området ved Hordnesskogen på enkelte tidspunkt. Det er gjort dels for at russen skal feire i mindre, mer mobile grupper, og dels for å gjøre dem mindre utsatt for dem med dårlige motiver som vi ser tiltrekkes steder man vet russen samles.

En annen ting er når vi får meldinger om at det faktisk foregår kriminalitet der russen samles. Da kommer vi så fort vi kan, men ønsker å samle tilstrekkelig ressurser til at situasjonen ikke eskalerer ved vår ankomst.

Etter at politiet stengte Hordnesskogen for russefeiring, har russen beveget seg videre til Sandsli og Kokstad. Foto: Ørjan Deisz

I BTs leder vises det også til mitt sitat i BA: «Det vil være uetisk å snike i køen». Deretter konkluderer BT med at dette er feil, og følger opp med at helsearbeidere ikke blir beskyldt for å snike i køen.

Helsearbeidere er prioritert i det nasjonale vaksineprogrammet. Det er ikke vi. Min uttalelse ble gitt på spørsmål om politiet hadde rettet henvendelse til kommunen om å rykke frem i vaksinekøen, noe BA utelot å ta med.

Det svarte jeg at vi ikke har gjort, og at det ville være å snike i køen og dermed uetisk. Bergen kommune måtte da omgått det nasjonale vaksineprogrammet, og BTs sammenlikning med helsearbeidere blir søkt.

Jeg ser mange fordeler med å fremskynde vaksinen for våre politiansatte i utsatte posisjoner nå som samfunnet gjenåpner.

Men denne prioriteringen må skje gjennom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet som prioriterer ut fra et helhetlig samfunnsperspektiv, ikke at politiet bruker sine kontakter i kommunene for å omgå vaksinasjonsprogrammet.