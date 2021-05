Stopp framveksten av eit meir todelt helsevesen, Erna!

Me treng ikkje ein offentleg finansiert vekst av dei kommersielle, private helseaktørane.

Under Høgres landsmøte kom statsminister Erna Solberg med eit løfte om å utvide ordninga med fritt behandlingsval om regjeringa vert attvald. Foto: Berit Roald / NTB

Dag Sele Lege og stortingskandidat for Partiet Sentrum i Hordaland

Eg ser at Høgre lovar å utvida ordninga med fritt behandlingsval. Kronikarar med samansette lidingar, som treng det offentlege sine samansette helsetenester og døgnbemanna akuttberedskap, bør då kanskje ønskja seg eit regjeringsskifte til hausten.

Det høyrest tilforlateleg ut at det er eit framsteg når pasientane skal få velja kor dei vil ha behandlinga si. Anten i den offentlege helsetenesta eller i den private, ofte kommersielle delen.

Og for dei som faktisk får dette valet, er det nok ofte positivt. Men er det positivt i lengda og er det positivt for fellesskapet? Kort sagt, er det berekraftig?

Dag Sele Foto: Privat

No kan altså kommersielle private institusjonar tilby sine tenester for det offentlege si rekning. Dei kan byggja opp eit avgrensa tilbod, utan det heilskaplege ansvaret for samansette lidingar som det offentlege har.

Dei kan retta seg inn mot relativt ukompliserte prosedyrar og dermed få ei svært effektiv drift, utan alt «plunderet» og komplikasjonane som kan følgja med dei meir samansett sjuke pasientane.

Risikoen er at ei slik offentleg finansiert kommersialisering av helsetenestene gradvis vil underminera og utarma det offentlege.

Partiet Sentrum ønskjer å retta på spesialistmangelen i sjukehusa. Og det kunne vera ein god plass å starta med å styrkja den offentlege helsetenesta som berebjelken i likeverdige helsetenester over heile landet.

Då kunne ein til dømes tilbydd mange av dei spesialistane som i dag brukar avspaseringa si til å arbeida på private klinikkar, å heller arbeida meir hos det som kanskje er (eller var) deira hovudarbeidsgjevar.

Det vil alltid vera trong for private helsetenester som supplement til det offentlege på ulike felt. Og her stiller dei mange ideelle organisasjonane me har, ikkje minst innanfor rusfeltet, i ei særstilling.

Men me treng ikkje ein offentleg finansiert vekst av dei kommersielle private, på kostnad av dei offentlege helsetenestene i vårt langstrekte land.