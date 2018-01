Giske har begått tillitsbrudd, ikke krigsforbrytelser.

Fredag den 5. januar har BT en stor tegning av Marvin Halleraker som viser Trond Giske dinglende fra en torn i en bøyet «Ap-rose». I tre av de andre tornene dingler typiske «dameplagg». Tegningens tekst er «Rosenrødt».

Det er mulig at avisens redaksjon, og mange lesere, ser på denne tegningen som morsom. For undertegnede er den først og fremst trist. Mest trist er den kanskje for BT som her har falt for fristelsen til å sparke en som allerede ligger nede.

Min assosiasjon var at tegningen kunne ha passet som illustrasjon til Billie Holidays berømte sang «Strange Fruit». Det er en sang som forteller om «underlige frukter» som henger fra trærne. Og som viser seg å være mennesker – klynget opp av Ku Klux Klan.

Spørsmålet redaksjonen må stille seg er om budskapet, i dette tilfellet tegningen, står i et rimelig forhold til den forseelsen Giske har gjort seg skyldig i. Det kan da være grunn til å minne om at det ikke foreligger noen politianmeldelser mot Giske. Det foreligger derimot en rekke varsler, fra kilder som – endelig – synes å ha blitt tatt på alvor. Og Giske selv har nå tatt konsekvensen av sitt tillitsbrudd.

For det er tillitsbrudd denne saken dreier seg om, ikke krigsforbrytelser.

Selvsagt er saken vond for partiet. Men den er også vond for enkeltindividet Trond Giske. Og selv om han nå trekker seg fra nestledervervet, vil tegningen jo bli stående som en evig påminnelse om hans misgjerninger.

Spørsmålet til BT blir derfor: Hvilken glede har redaksjonen av å «henge ut» et enkeltindivid på denne måten?