Hvorfor vil ikke statsministeren og miljøvernministeren lytte til rådene til de som vet best om havet?

Tirsdag 20. november er det i Bergens Tidende et intervju med statsminister Erna Solberg om havkonferansen i Bergen. Her kommer hun med uttalelse om fjorddeponering, og jeg sitter igjen litt med samme spørsmålet som BTs journalist: «Er Norges innsats for det marine miljø best i festtaler og på internasjonale konferanser?»

Dette spørsmålet kom med tanke på at sittende regjering går videre med planer om deponering av gruveavfall i norske fjorder. Statsministeren påpeker i svaret sitt at det mest miljøvennlige er å deponere gruveavfallet i fjord eller sjø.

Privat

Onsdag 28. november fastslår Elvestuen at det ikke vil bli en omkamp på vedtakene som gjelder fjord/sjødeponering i Førdefjorden og Repparfjorden. Elvestuen mener altså at vedtak som er gjort av tidligere regjeringer er bindene for Venstre i denne saken.

Dette er jeg sterkt uenig i. Det mest miljøvennlige og bærekraftige vil være å utnytte alle ressursene i gruveprosjekter, slik at man sitter igjen med en håndterbar restmasse som for eksempel kan gjenfylles i gruveganger. Derfor vedtok nylig Arbeiderpartiet i Bergen punkter om fjord/sjø-deponering som vi ønsker å ha i Vestland Arbeiderparti sitt program.

I Førdefjord-eksempelet vil NOM (Nordic Mining) benytte seg av 3 prosent av ressursene, de resterende 97 prosentene er restmasser som skal deponeres. 11 tonn i minuttet i 50 år, til mellom 250 og 300 millioner tonn restavfall og kjemikalier ligger på fjordens bunn. Havforskningsinstituttet fraråder dette, Fiskeridirektoratet fraråder dette, Miljødirektoratet frarådet dette og en rekke andre miljø og forskningsinstitusjoner er redd for de potensielle miljøkonsekvensene.

Prosjektet førte også til det største tilfellet av sivil ulydighet siden Alta-utbyggingen. Hvorfor vil ikke statsministeren og miljøvernministeren lytte til rådene til de som vet best om havet, den kommende generasjonen (Natur og ungdom) og lokalbefolkningen som ikke ønsker løsningen med fjorddeponi?

AMR (Arctic Mineral Resources) kom med et alternativ til NOMs plan for gruvedrift, uten deponering av masser i fjord, med lengre driftstid og ikke minst høyere utnyttelse av ressursene i et alternativt gruveprosjekt. Hvorfor er da regjeringen så fastlåst på beslutningen i Førdefjordsaken, noe som vil sette presedens for andre fremtidige søknader. Hvorfor skal noen få ja til å dumpe 250 millioner tonn og ikke vi?

Regjeringsplattformen sier tross alt at man ikke skal gi løyve til nye sjødeponier i inneværende periode. Da kan det jo ikke være så miljøvennlig som statsminister Solberg sier i intervjuet.

Vi håper og tror at regjeringen tar FNs bærekraftsmål alvorlig, spesielt mål nr. 14, med underpunkt som omhandler liv under vann. Som et forslag til gode endringer for politikken rundt temaet, kan gjerne disse punktene representantskapet til Arbeiderpartiet i Bergen vedtok i går som innspill til Vestland Arbeiderparti benyttes: