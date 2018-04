Evnen til empati er stort sett ferdig utviklet før seksårsalderen. Det lar seg dessverre ikke gjøre å utvikle en slik fullgod evne senere.

BT har de siste uker hatt flere reportasjer om de uverdige forhold enkelte mennesker med psykiske avvik lever under i fengselsvesenet i Bergen.

Av de omtalte har mange vært ungdommer som er anbrakt i institusjon under Bufetat. Dessverre har de alle vært forbi den alder hvor behandling kan forventes å gi gode resultater.

Det er en følge av de ansvarlig myndigheter ikke har vært oppdaterte på nyere forskning om menneskets utvikling og dannelse av personlighet.

De 5–6 første årene i menneskets liv er grunnleggende for den senere utvikling. Barnepsykologen Magne Raundalen har jobbet med kartlegging av hjernens funksjonsmønstre, under normale forhold så vel som under ugunstige forhold for oppveksten. Han kom til den slutning at fysiologiske og demonstrerbare mekanismer spilte en viktigere rolle enn de psykologiske.

Evnen til empati er stort sett ferdig utviklet før seks års alder. Det lar seg dessverre ikke gjøre å utvikle en slik fullgod evne senere.

Denne type pasienter faller mellom alle stoler. Helsevesenet liker dem ikke. De skaper uro på avdelingene og krever store ressurser, uten at man har gode enderesultater å vise til.

Politiet må ofte gripe inn, og utsettes for urimelig kritikk, selv om de er de eneste som virkelig prøver å gjøre noe for gruppen. Det forteller faktisk også pasientene selv.

Media legger ofte skylden for dagens situasjon på helsevesenet, men som hjelpepleier Nina Andreassen skriver i BT 28 mars: «Mannen har det bedre i Bergen fengsel enn han ville hatt det i en lukket psykiatrisk avdeling». Hun argumenterer overbevisende for at det bør bygges egne psykiatriske avdelinger innenfor fengselsvesenet, tilrettelagt for kriminelle og psykisk syke mennesker.

Det er åpenbart at offentlige myndigheter, i første rekke barnevernet, må engasjeres for å hindre at barn utvikler problemer før det blir for sent.

Det trenges nå forskning på hvordan psykisk syke kriminelle har hatt det under sin barndom og ungdom, slik at nødvendige tiltak tidlig kan settes i verk.

