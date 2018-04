Rettssystemet må få som sitt hovedmandat å hjelpe foreldre etter skilsmisse til å samarbeide om barnets beste. Rettspleien i Norge bidrar dessverre i liten grad til det. For meg er også dette et rettssikkerhetsproblem.

Jeg er enig med Geir Kjell Andersland i at barnevernet og jurister som håndterer familie- og barnevernsrettslige saker, trenger mer kompetanse (BT 28.3.). Vi er uenige om i hvilken grad den manglende kompetansen representerer et rettssikkerhetsproblem. Jeg synes vi skal lytte til den tidligere presidenten i Den amerikanske psykologforeningen, Robyn Dawes, som hevdet at kompetansemangelen i rettspleien blant jurister og sakkyndige representerte et stort rettssikkerhetsproblem.

Derfor er det viktig at aktører i slik tjeneste kjenner til voldens skadevirkninger på barn, kjenner til at slik vold kan utøves av mødre så vel som av fedre, og vet at også annen truende atferd som for eksempel trusler om selvskading og trusler om relasjons- og kjærlighetstap er ødeleggende for barns psykiske og sosiale helse. De trenger også opplæring i hvordan foreldrefremmedgjøring, der den ene forelder etter samlivsbrudd, eller fosterforeldre etter omsorgsovertakelse kan misbruke sin maktstilling til å frata barn omsorg og kjærlighet fra en eller begge foreldre med gode nok omsorgsevner. Robyn Dawes hevdet også at sunn fornuft («common sense») ofte var tilstrekkelig for å kunne gjennomskue «common nonsense» kledd i psykologisk språkdrakt.

Derfor skal vi ikke bare fremme kunnskap, men også oppøve evnen til å se hvor kunnskapens grenser går. Når rettsinstanser i Norge bruker psykologsakkyndige til å bedømme hvem av to foreldre som er den mest omsorgskompetente og som fortjener hovedomsorgsretten etter skilsmisse, og anviser den andre til funksjonen som samværsforelder, inviterer vi til «common nonsense» for å holde oss til Dawes’ terminologi.

Barnerettsjurister internasjonalt, blant annet den israelske Philip Marcus, hevder at en slik familie- og barnerettspleie i seg selv representerer rettsbrudd. Grunnen er at rettssystemet stimulerer til konflikt i en situasjon der barnet mer enn ellers er avhengig av at foreldre samarbeider om omsorgen. Han foreslår at begrep som «hovedomsorg» og «samværsforeldre» fjernes fra familie- og barnelovgivningen.

Rettssystemet må få som sitt hovedmandat å hjelpe foreldre etter skilsmisse til å samarbeide om barnets beste. Rettspleien i Norge bidrar dessverre i liten grad til det. For meg er også dette et rettssikkerhetsproblem.

