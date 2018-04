Det er åpenbart at makten de rettssakkyndige har i rettspleien, er et problem for rettssikkerheten.

Bergens Tidende fortjener takk for at de belyser hvordan en mor er behandlet rettsstridig etter at hun har søkt hjelp ved Sudmanske barn- og familiesenter (BT 7. mars).

Menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune fremholder i avisen at vi har et rettssikkerhetsproblem knyttet til tjenester som er ment å være hjelpeinstanser, men som samtidig inngår i barnevernstjenestens kontroll- og tvangstiltakskjede.

Utfordringen vi har med rettssikkerheten avsløres også ved at enhetsleder i Bufetat stiller seg uforstående til at kritisk observasjon av en forelder kan føre til at den observerte blir usikker, engstelig og mindre omsorgskompetent. Når Fylkesnemndens leder påfølgende dag ytrer at medhold i tingretten for Fylkesnemndens vedtak dokumenterer høy kvalitet på barnevernets vurderinger og kjennelser i Fylkesnemnden, er dette neppe den hele og fulle forklaring.

Å skille den del av barnevernet som driver kompetansebyggende og hjelpende tiltak fra den del av tjenesten som forbereder og iverksetter tvangstiltak, kan være nødvendig. Eventuelt kan den sistnevnte funksjon overlates til politiet.

Aktører som har roller i denne delen av rettspleien, som barnepsykologer, rettssakkyndige, advokater og dommere, må skoleres i kritisk vurdering av eksperters utsagn og dokumentasjon.

Når psykologiske tester brukes som dokumentasjon, må rettsinstansene få dokumentert treffsikkerheten av testene og spesielt hvor høy risikoen er for falsk positive konklusjoner.

Jurister i akademiet har lenge pekt på at vi har et rettssikkerhetsproblem knyttet til at dommere i altfor høy grad lener seg til de rettssakkyndiges vurderinger. Det er åpenbart at den maktstilling slike eksperter har i rettspleien representerer et problem for rettssikkerheten i vårt land.

Les den sterke historien:

– Det var umenneskelig tøft, grusomt og vondt å se dem ta babyen min fra meg. Men hovedpersonen var ikke meg, skriver Helene Dalland.