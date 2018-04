Det er urimelig av BT å konkludere med at Kulturtanken er unødvendig og fordyrende.

BTs leder 28. mars trekker konklusjonen at Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken (DKS) er nok et eksempel på unødvendig og fordyrende byråkratisering av kulturlivet i Norge.

Det er urimelig. Ikke bare for etaten og alle partnerne rundt om i landet, som har satt i gang gode samarbeid og tiltak, men også for alle landets elever. En av de kjente utfordringene i DKS er samordningen og samspillet med skolen, og de store endringene vi vet den står midt i.

Vi er alle enige i at statlige kroner definert til formålet skal gi mest mulig kunst og kultur til barn og unge. Dette gjelder ikke minst ordningen Den kulturelle skolesekken, som sikrer alle skoleelever i Norge kunst og kultur som del av skolehverdagen.

Rapporter fra ulike forskningsmiljøer har over tid pekt på at tilbudet i DKS rundt i landet er ulikt, ujevnt og tidvis urettferdig i både omfang og kvalitet. I tillegg er ønsker og behov blitt belyst fra DKS-feltet selv gjennom mange år. Til sammen gjorde dette at omleggingen av DKS ble igangsatt.

To ordninger ble fusjonert til én, og etaten Kulturtanken ble opprettet. Dette var et historisk, kulturpolitisk grep, som både Kunnskaps- og Kulturdepartementet gikk sammen om, nettopp for å styrke DKS-ordningen.

I et og et halvt år har vi derfor vært i en total omstilling, hvor en institusjon med lange tradisjoner skulle bygges ned, samtidig som noe nytt skulle bygges opp.

Rikskonsertene har blitt omgjort til Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge. Fagetaten har derfor det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken, som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge.

For å kunne sikre god innholdsproduksjon i Den kulturelle skolesekken må vi vite hva som skal til for å lage gode produksjoner, og vi må vite noe om hvordan de skal formidles. Rapportering, vurdering, utvikling, rådgivning og forskning er viktige arbeidsområder som bidrar til at vi vet mer om ordningen. Arbeidsområder som BTs leder trekker frem som motsetninger til innholdsproduksjon.

Det å kvalitativt vite mer om ordningen gjør at vi kan bidra til å sikre at innholdsproduksjonen også blir best mulig, og at den samspiller med skolen slik den er i dag.

En lang rekke prosjekter, tiltak og samarbeid er i gang rundt om i hele landet. Vi utvikler en lenge etterspurt DKS-portal, som er en digital fellesløsning som kutter unødig byråkrati, og som vil gi en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst.

Felles for alt dette er at de skal sikre likeverd, rettferdighet og fornyelse, og at ordningen er både mangfoldig og helhetlig. For elevene, for mottakerne i skolen, for utøverne og kunstnerne, og for alle som jobber i DKS-hjulet, i alle ledd.